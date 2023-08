La Scozia a Bussolengo: arriva la IX Festa Scozzese presso il parco di Villa Spinola

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto a Bussolengo arriva la IX Festa Scozzese, in programma nel suggestivo parco di Villa Spinola, in via Citella 50. Durante tutta la manifestazione sarà presente il Pub Scottish Birati dove gustare ottima birra e partecipare a giochi di abilità a premi e stand enogastronomici con specialità culinarie.

Apertura dalle 19. Domenica 27 agosto la festa inizierà alle 14 con gli spettacolari Highlanders Games accompagnati dalla suggestiva cornamusa di Thomas Zonato e i coinvolgenti tamburi della Nobile Contrada di San Bortolo.

Ogni sera intrattenimento musicale dalle 21: venerdì 25 Alban Fuam, sabato 26 Jimmy & Scots Folk Band e domenica 27 Dna Irish Trio. Da non perdere lo stand scozzese con kilt, altri oggetti tipici e la t-shirt della manifestazione e la zona foto ricordo dove scattare un selfie con kilt e spada scozzese.