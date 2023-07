La magia dei Pink Floyd ricreata dai Wit Matrix al Teatro Romano

Il 26 agosto una grande serata di musica nello storico Teatro Romano di Verona: un concerto con finalità benefiche organizzato dalla Fondazione Cuore Blu - Vivere gli Autismi di Verona, con il coordinamento del Lions Club Vicenza la Rotonda e il supporto di Lions Club International, all’interno del progetto "Pennellate d’Autismo".

Sul palco saliranno i Wit Matrix con il loro spettacolare tributo ai Pink Floyd curato in ogni dettaglio, dalle musiche alle scenografie agli effetti laser per ricreare le stesse atmosfere della mitica band inglese. La serata sarà presentata da Franco Oppini e da Elisabetta Gallina. Ospite d'eccezione: Cesareo della famosissima band Elio & le Storie Tese, considerato uno dei migliori chitarristi d'Italia. Questa collaborazione iniziata circa tre anni fa ha riscontrato un grande consenso di pubblico e di critica, un connubio perfetto tra la spettacolarità dei Wit Matrix e la maestria chitarristica di Cesareo.

Non si tratta di un concerto qualsiasi ma un vero viaggio onirico nel mondo dei Pink Floyd dove lo spettatore fin dalle prime note si sentirà catapultato nel magico mondo floydiano con le loro melodie senza tempo che hanno fatto da colonna sonora per intere generazioni.

I Wit Matrix sono una nota band italiana formata da 10 elementi con un seguito di tecnici e ingegneri professionisti tra i migliori in circolazione. Offrono uno show di caratura internazionale suonando sia in Italia che all’estero in eventi con imponenti allestimenti di audio e di suoni.

Oltre che dalla critica, sono molto apprezzati dalle star internazionali e nazionali della musica ed hanno collaborato con loro nomi illustri della musica come Dodi Battaglia dei Pooh a Jennifer Batten chitarrista di Michael Jackson alle coriste originali dei Pink Floyd ed Harry Waters figlio di Roger Waters fondatore dei Pink Floyd.

Ad aprire la serata sarà Corally, cantante emergente ma ormai dal successo consolidato sia Italia che all’estero insieme al talentuoso musicista Giovanni Signorato.

I biglietti sono reperibili sul circuito Vivaticket.