Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 marzo 2024

Nuovo weekend ricco di appuntamenti in città e nella provincia veronese. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in programma dal 15 al 17 marzo 2024.

L'EVENTO TOP

Flover Farm: apre il Campo di Tulipani

Un’esperienza nella meraviglia dei colori e dei profumi della primavera: torna a fiorire a Bussolengo il "Campo di Tulipani" della Flover Farm. A soli cento metri dal Garden, un oceano di petali permetterà di immergersi nei colori di trecentomila tulipani, ben centomila in più rispetto all’anno scorso. L’apertura ufficiale del Campo di Tulipani è in programma sabato 16 marzo.

MANIFESTAZIONI

Sport Expo a Verona

Nel fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, in occasione di Sport Expo sarà riproposto il consueto appuntamento a Veronafiere rivolto ai bambini dai 6 ai 14 anni che in un unico luogo troveranno diverse discipline sportive da scoprire e sperimentare. Qui i padiglioni numero 10, 11 e 12, per un totale di 60mila metri quadri, accoglieranno i giovani e le loro famiglie per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione, grazie alla partecipazione di federazioni e società di Verona e provincia.

Expo Elettronica - Cerea Benessere

Sabato 16 e domenica 17 marzo l'Area Exp di Cerea torna ad ospitare due appuntamenti di grande interesse. Il primo evento in programma è Expo Elettronica, il circuito di fiere che porterà a Cerea cento espositori da tutta Italia di elettronica di consumo e professionale, per esperti, neofiti, elettro-riparatori, appassionati del fai da te in cerca di buone occasioni e pezzi rari. Con lo stesso ticket d’ingresso si potrà visitare inoltre Cerea Benessere, la fiera che offre al pubblico l’opportunità di accostarsi ad antichi rimedi e novità per il benessere naturale di corpo, mente e spirito.

Palio del Drappo Verde e Sgambada de San Giuseppe

Una mattinata di sport per tutti, con la proposta di quattro percorsi podistici differenti. L’appuntamento è per domenica 17 marzo a Santa Maria in Stelle, dove si disputeranno la 605esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 49esima edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe, organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar e patrocinate dal Comune.

Passeggiata enogastronomica biologica in Valpolicella

Domenica 17 marzo, per dare il benvenuto alla primavera, è in programma una passeggiata all'aria aperta in Valpolicella seguita da una fantastica degustazione di vini biologici presso le Tenute Fasoli Lorena.

Weekend gourmet nel cuore della Valpolicella

Sabato 16 e domenica 17 Marzo, alle ore 10.30 e alle 15, si terrà un'esperienza senza paragoni nel cuore dei vigneti della Valpolicella, presso la rinomata cantina Vogadori: degustazioni avanguardistiche, abbinamenti gastronomici esclusivi e una profonda immersione nelle radici vinicole di una delle regioni più affascinanti d'Italia.

Villaggio di Carnevale

A Verona ultimo weekend per il "Villaggio delle Tradizioni" all'interno del Giardino d’Estate fino al 17 marzo. Nella tensostruttura riscaldata si terranno i festeggiamenti all'insegna del Carnevale veronese con numerosi, imperdibili appuntamenti, studiati e dedicati ai cittadini nelle diverse fasce di età, in particolare alle famiglie.

Sfilate di carnevale in provincia

Proseguono anche per questo weekend gli appuntamenti carnevaleschi nella provincia scaligera: sabato 16 marzo si terranno sfilate a Vallese di Oppeano alle ore 15, quindi a Legnago alle ore 20 e a Tregnago alle ore 19.30. Gli eventi carnevaleschi proseguono poi domenica 17 marzo a Fagnano di Trevenzuolo alle ore 14.30, quindi a Mozzecane alle ore 14 e, infine, a Minerbe sempre alle ore 14.

MUSICA

Il Campiello

Dal 17 marzo Fondazione Arena porta in scena, per la prima volta al Teatro Filarmonico, l'opera "Il Campiello" del veneziano-tedesco Ermanno Wolf-Ferrari, capolavoro del ‘900 da riscoprire. L’opera mette in musica fedelmente la commedia di Carlo Goldoni, uno spaccato di vita quotidiana in una piazzetta di Venezia, testo dialettale frizzante e divertente ma anche realistico, profondo e umanissimo.

I concerti alle Cantine de l'Arena

Tutte le serate sono ad ingresso libero:

Venerdì 15 marzo: Tea Spoon quartet (Ragtime, Piedmont, Blues) - Blues acustico e ragtime. Sul palco de Le Cantine de l’Arena torna in versione originale il Teaspoon Quartet, gruppo ormai consolidato nel panorama musicale veronese. Un viaggio fra luoghi e personaggi che hanno dato vita all’old time music, al ragtime, al blue grass, al blues e al folk.

Domenica 17 marzo: Irene Serra & Luca Boscagin "The Great British Songbook" (Jazz) - La cantante italiana acclamata dalla critica Irene Serra (Wynton Marsalis, US3) e il chitarrista Luca Boscagin (Jason Rebello, Cinematic Orchestra, Jim Mullen) presentano "The Great British Songbook" con un’unica data a Verona presso Le Cantine de l’Arena.

Leon Hendrix, il fratello di Jimi, live al Giardino 2.0

Per la prima volta nella storia, venerdì 15 marzo alle ore 21.30, il Giardino 2.0 Music Club di Sona ospiterà un evento straordinario per gli amanti della musica rock. Leon Hendrix, il fratello del leggendario chitarrista Jimi Hendrix, salirà sul palco per una serata che si preannuncia indimenticabile. Accompagnato dalla Fulvio Feliciano Band, considerato la miglior tribute band italiana a Jimi Hendrix, Leon Hendrix promette di offrire uno spettacolo che farà vibrare l'anima di tutti i presenti. Sarà una serata in cui lo spirito e l'eredità musicale di Jimi Hendrix aleggeranno sicuramente sul palco, portando i fan in un viaggio emozionante attraverso i capolavori del grande chitarrista.

TEATRO

Al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto torna Natalino Balasso, con il suo attesissimo "Balasso fa Ruzante". Lo spettacolo, di e con Natalino Balasso, con Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, guidati alla regia da Marta Dalla Via, è una rielaborazione, prima di tutto linguistica. Un "ruzzare", ovvero rincorrersi per giocare/recitare sopra radici teatrali e fonetiche. Per riuscirci senza inciampi, Balasso ha intrecciato insieme testi tratti dall'opera dello scrittore veneziano Angelo Beolco, e ha reinventato un gergo che ne rispettasse il senso e le sonorità.

Alonso. Don Chisciotte tra reale e virtuale

Dopo due anni di lavoro e il debutto a Venezia per il Teatro Stabile del Veneto, Fucina Machiavelli presenta a Verona la sua ultima produzione ibrida, "Alonso. Don Chisciotte tra reale e virtuale", che sarà in scena venerdì 15 e sabato 16 marzo alle ore 21 nel teatro di via Madonna del Terraglio, 10. Un Don Chisciotte adolescente evade dalla propria quotidianità per inseguire una improbabile avventura nella sua personale Mancia, la Pianura Padana.

Cyrano De Bergerac

Per la rassegna Il Grande Teatro va in scena a Verona al Teatro Nuovo, fino al 16 marzo alle ore 20.45 e il 17 marzo alle ore 16, lo spettacolo "Cyrano De Bergerac" di Edmond Rostand. Adattamento e regia Arturo Cirillo con Arturo Cirillo, Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini.

Il club delle prime (quasi ex) mogli

L’Associazione Culturale Teatrale La Bugia torna in scena con "Il club delle prime (quasi ex) mogli" di B. Silvani che andrà in scena all’interno del meraviglioso Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, sabato 16 marzo, con inizio alle ore 21.

Giubbox Bar

In scena venerdì 15 marzo alle ore 20.45 sul palcoscenico del Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Giubbox Bar", scritto da Renzo Segala, per la regia di Andrea Castelletti. Il testo teatrale, liberamente ispirato ai dieci racconti finalisti del premio letterario Marco Faccini 2022, affronta nei toni leggeri della commedia le problematiche legate alla dipendenza da gioco d’azzardo.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Race for glory - Audi Vs Lancia - «Il film diretto da Stefano Mordini, ripercorrere i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally del 1983, raccontando la storica rivalità tra l'imbattibile squadra tedesca dell'Audi guidata da Roland Gumpert (Daniel Brühl) e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio)». Regia: Stefano Mordini.

MOSTRE

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Andrea Gabutti - S.T.

Kromya Art Gallery presenta una nuova mostra personale dell'artista svizzero Andrea Gabutti (Manno, Cantone Ticino, 1961) dal 9 marzo al 20 aprile 2024 nella sede di Verona, con un significativo corpus di opere inedite. Intitolata S.T. (senza titolo come da consuetudine per l'artista), la mostra offre una panoramica dei temi e delle tecniche ricorrenti nella ricerca di Gabutti attraverso 25 opere su tela e su carta, molte delle quali di grandi dimensioni e mai esposte prima.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Afghanistan: Rose sotto le Spine

Dal 6 al 17 marzo ad Aquardens è visitabile la mostra fotografica "Afghanistan: Rose sotto le Spine" dell'artista Oriane Zérah, fotografa eclettica, creativa, che con i suoi scatti racconta il rapporto del paese e dei suoi abitanti con la natura e la bellezza. L’Afghanistan negli ultimi quarant'anni è stato dilaniato da conflitti continui e il trait d’union di natura, arte, popolazione rappresenta un nuovo modo di parlare del paese con le sue bellezze e le sue contraddizioni.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.