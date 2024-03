Al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Cyrano De Bergerac"

Per la rassegna Il Grande Teatro va in scena a Verona al Teatro Nuovo, dal 12 al 16 marzo alle ore 20.45 e il 17 marzo alle ore 16, lo spettacolo "Cyrano De Bergerac" di Edmond Rostand. Adattamento e regia Arturo Cirillo con Arturo Cirillo, Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli, T. Nazionale di Genova, ERT.

«Andare con il ricordo ad un musical da me visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama - racconta Arturo Cirillo - è stato il primo moto di questo nostro nuovo spettacolo. Il musical in questione era il “Cyrano” tratto dalla celeberrima commedia di Rostand. Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena. Lo spettacolo che almeno trentacinque anni dopo porto in scena non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, accentuandone più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano non solo attraverso le parole ma anche con le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori».

Cyrano De Bergerac / Locandina ufficio stampa Teatro Nuovo