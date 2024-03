La grande festa di San Patrizio nel cuore di Verona

Il giorno di San Patrizio (17 marzo) è una festa nazionale irlandese che si celebra ormai in tutto il mondo con feste e parate che celebrano la cultura irlandese, con le sue famose birre e i cibi tipici gastronomici. Anche a Verona appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’Isola di Smeraldo per festeggiare il Patrono d’Irlanda con un ricco fine settimana dedicato all’Irlanda in versione veronese.

Ritorna a Verona la Festa di San Patrizio che si terrà nel fine settimana all’insegna di musica dal vivo tradizionale, incontri culturali, danze, cibo e birra ispirati all’Irlanda. L’iniziativa, organizzata da Box Office e Applausi giunta alla sesta edizione, in collaborazione per il secondo anno con Coldiretti Verona con il Patrocinio del Comune di Verona si terrà al Mercato Coperto di Campagna Amica nello storico quartiere Filippini.

La vicepresidente di Coldiretti Verona Franca Castellani conferma la soddisfazione di ripetere la felice collaborazione dello scorso anno: «Siamo felici di riproporre la festa di San Patrizio in Galleria Filippini. È non solo il luogo della valorizzazione delle produzioni veronesi e della sana alimentazione, ma sempre più spazio aperto a iniziative rivolte alla cittadinanza, di socializzazione e incontri per la comunità. Con questa sensibilità tutti i piatti saranno preparati nella nostra cucina, gestita dalla Cooperativa sociale Centro don Calabria, con prodotti a km zero forniti dalle aziende agricole aderenti al progetto di Campagna Amica della provincia veronese. Un gemellaggio culinario con l’Irlanda e un tocco di veronesità».

Le materie prime per le preparazioni delle proposte gastronomiche e i brunch di sabato e domenica alle 11 con uova, bacon, salsiccia e verdure saranno veronesi così come verza, cavolo cappuccio, monte veronese, burro, riso, stinco di maiale, carne per hamburger e verdure per hamburger vegetariani. Oltre alle tradizionali birre irlandesi Guinness e Kilkenny si potranno gustare le nostrane birre dell’agribirrificio Due Frati di Erbè. Lorella Pasetto di Verona Box Office aggiunge orgogliosa: «La rinnovata collaborazione con Coldiretti sottolinea il nostro legame e amore per il territorio e siamo convinti che le sinergie possano far conoscere ancore meglio le meraviglie che lo caratterizzano». Entrando quindi nel vivo della Festa sottolinea: «Musica e cultura sono un ottimo veicolo per mettere in relazione le persone e la festa di San Patrizio è questo: ricordare le tradizioni e stare insieme in sempicità con gioia e allegria dedicandosi del tempo per stare bene insieme. Noi lo decliniamo alla veronese».

Saranno tre giorni di festa con i Lads n’ Roses che animeranno la ricorrenza con il primo momento di musica dal vivo venerdì alle 21.30 e danze tradizionali irlandesi, sabato le atmosfere irlandesi saranno accese sempre alle 21.30 dai Trì e domenica alle 18.30 il gran finale in musica per la Festa del Patrono con l’energia dei Patricks. Immancabile il momento dedicato allo sport con il celebre torneo internazionale Rugby Sei Nazioni sabato 16 marzo dalle 15.15; domenica 17 alle ore 16 la conferenza musicale dedicata quest’anno a due amati e compianti protagonisti della scena musicale mondiale: "Sinead O’Connor e Shane MacGowan: due anime in fiamme", curata da Gianni della Cioppa con interventi musicali di Anna Bertasin e Silvano Zago.

Si rinnova anche la collaborazione con Canoa Club Verona che per domenica ha organizzato la caccia al tesoro per piccoli e grandi alla scoperta del quartiere Filippini con due appuntamenti: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, con partenza dalla sede della Dogana di Fiume in via Dogana 6. Tutti i live music e la conferenza si svolgeranno all’interno del Mercato Coperto su un palco montato appositamente per la festa; sarà allestita la terrazza sull’Adige con panche e tavoli per il pubblico per godersi in pieno relax il panorama del fiume e l’atmosfera della festa.

Informazioni e contatti

Tutti gli eventi della festa sono ad ingresso libero e gratuito. Info e programma su www.boxofficelive.it e sui canali sociali di VeronaBoxOffice, St. Patrick’s day – Festa di San Patrizio Verona.