Area EXP di Cerea doppio appuntamento nel weekend con Expo Elettronica e Cerea Benessere

Sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 l’Area EXP di Cerea (VR), torna ad ospitare due appuntamenti apparentemente distanti ma di grande interesse e ricche di benefici per un vasto pubblico. Il primo evento in programma è Expo Elettronica. Il circuito di fiere che porterà a Cerea cento espositori da tutta Italia di elettronica di consumo e professionale, per esperti, neofiti, elettro-riparatori, appassionati del fai da te in cerca di buone occasioni e pezzi rari. Cuore espositivo della fiera è quello comunemente definito dell’elettronica di consumo, che comprende prodotti di informatica, fotografia digitale, telefonia, lettori, masterizzatori, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, monitor, TV, tablet, piccoli elettrodomestici e gadget oltre a schede, componenti e pezzi di ricambio per l’auto costruzione e la riparazione.

Con lo stesso ticket d’ingresso si potrà visitare anche Cerea Benessere, la fiera che, giunta alla sua seconda edizione, offre al pubblico l’opportunità di accostarsi ad antichi rimedi e novità per il benessere naturale di corpo, mente e spirito. Inoltre, sarà possibile acquistare prodotti sostenibili, buoni per la salute e l'ambiente ma anche partecipare a dimostrazioni di discipline olistiche e assistere a talk e conferenze con esperti. In complesso ben 35 conferenze e free class fra cui l'atteso incontro con il dottor Giovanni Vanni Fraiese.

Si parla molto di benessere digitale e di come raggiungerlo; l’inedita accoppiata Expo Elettronica e Cerea Benessere propone un mix di tecnologie e cura della condizione psico-fisica al fine di garantire un equilibrio adeguato tra attività online, vita reale e salute naturale per tutta la famiglia. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Blu Nautilus ed è possibile visitarle insieme, tra le 9 e le 18 di sabato e domenica, con un unico biglietto da 6 euro in prevendita online e di 9 euro alle casse.

Informazioni e contatti

Expo Elettronica e Cerea Benessere

Area EXP | Via Guglielmo Oberdan 10, 37053 Cerea (VR)

Sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 orario 9-18

Biglietto unico: Online circuito DIY Ticket 6 euro + comm.serv. - Alla cassa: 9 euro

www.expoelettronica.it | www.fieredelbenessere.it

Locandina Expo Elettronica 2024