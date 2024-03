Al Teatro Dim va in scena "Il club delle prime (quasi ex) mogli"

Prezzo non disponibile

L’Associazione Culturale Teatrale La Bugia torna in scena con “Il club delle prime (quasi ex) mogli” di B. Silvani che andrà in scena all’interno del meraviglioso teatro DIM di Castelnuovo del Garda, sabato 16 marzo, con inizio alle ore 21.

Trama: è la notizia di un dolore comune che fa ritrovare tre amiche che il tempo aveva separato. Il tempo degli anni buoni, i migliori, quelli della giovane maturità, dedicati alla famiglia, spendendo tutte le energie ad aiutare i compagni di viaggio nella corsa al successo. Ma quando con gli anni il successo ottenuto dà alla testa agli uomini e sprofonda nello sconforto le donne che tanto hanno contribuito all’ottenimento dello stesso, le amiche ritrovate, mettendo in comune sconfitte e tristezze, si alleano per ridare luce alle loro vite schiacciate da un ménage ormai squallido, da infedeltà dichiarate.

Attraverso due atti brillanti, saranno donne insieme per il riscatto della femminilità tradita, come persone libere e coraggiose nel ricordo di quel dolore che è diventato dolce commozione.