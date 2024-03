«Per la prossima uscita in Lessinia vi accompagnerò alla scoperta di uno degli aspetti più tipici e intriganti del nostro territorio: i Covoli! Durante il percorso andremo inoltre alla ricerca dei primi segnali dell’imminente risveglio della natura. Una sosta tutta particolare ci aspetterà lungo il percorso per il pranzo, in una location unica e con un istrionico padrone di casa che ci delizierà con piatti davvero speciali…preparate i vostri palati! Qui vi attende anche un’altra sorpresa ma…niente spolier! Per concludere in bellezza, il dolce suono del torrente ci farà compagnia sulla strada del ritorno».

Escursione guidata: "I misteri della pietra" il 17 marzo 2024:

Il punto di ritrovo verrà dato al momento dell’iscrizione

Ore 09.30 (si raccomanda la puntualità)

+500 m

Difficoltà E (escursionistico intermedio)

Lunghezza 11 km

Durata 5 h circa

Il costo dell’escursione è di 40 euro da consegnare il giorno dell’escursione: 20 euro per la guida + 20 euro per il pranzo presso l’agriturismo. Per maggiori info e iscrizioni: tel. +39 349 003 2550 oppure mail: elisa.imbimbo.vr@gmail.com.