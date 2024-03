Weekend gourmet nel cuore della Valpolicella con Vogadori

Il prossimo 16 e 17 Marzo, alle 10.30 e alle 15, concediti un'esperienza senza paragoni nel cuore dei vigneti di Valpolicella, presso la rinomata cantina Vogadori. Lasciati avvolgere dalla narrativa avvincente dell'Amarone e del Valpolicella, raccontata con maestria dagli appassionati enologi di Vogadori. Questo straordinario weekend promette degustazioni avanguardistiche, abbinamenti gastronomici esclusivi e una profonda immersione nelle radici vinicole di una delle regioni più affascinanti d'Italia.

Ogni sorso diventa un viaggio sensoriale nel cuore dell'arte vinicola, con abbinamenti studiati attentamente per rivelare le caratteristiche distintive di ogni vino. Concediti l'opportunità di vivere la magia di tradizioni tramandate nel tempo, immergendoti in un contesto suggestivo che fonde la bellezza del paesaggio con l'eleganza dei vini di Vogadori. Prenota ora il tuo esclusivo weekend enogastronomico per assaporare un'indimenticabile scoperta di Valpolicella con il prestigioso marchio di Vogadori!

Quando e Dove:

Quando: 16 e 17 Marzo

Orari: 10.30 e 15

Dove: Cantina Fratelli Vogadori, Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR) www.vogadorivini.it

Le prenotazioni sono aperte, ma i posti limitati. Contattaci via whatsapp 00393289417228 o scrivici alla mail info@vogadorivini.it.

Cosa Rende Speciale Questo Weekend:

Vini che faranno festa sulle tue papille gustative

Olio Extravergine di Oliva

Atmosfera rilassata e divertente

Assicurati il tuo posto in anticipo per questa esperienza unica! Unisciti a noi per un fine settimana all'insegna del buon vino, della scoperta e della tradizione vinicola della Valpolicella. Vogadori ti aspetta per farti vivere un'esperienza enologica straordinaria.

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori