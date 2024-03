Sgambada de San Giuseppe e Palio del Drappo Verde per una domenica di sport e allegria in Valpantena

Una mattinata di sport per tutti, con la proposta di quattro percorsi podistici differenti. L’appuntamento è per domenica 17 marzo a Santa Maria in Stelle, dove si disputeranno la 605esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 49esima edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe, organizzate dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar e patrocinate dal Comune.

A fare da cornice il territorio della Valpantena che, per l’occasione, ha visto tutte le realtà presenti fare squadra per ospitare al meglio i partecipanti alla gara. Come d’abitudine ce ne sarà per tutti i gusti, dal momento che saranno quattro le lunghezze e tipologie di gare a cui partecipare.

Il Palio del Drappo Verde, la corsa podistica più vecchia e più longeva del mondo nata nel 1208 e citata da Dante nella Divina Commedia, è infatti una corsa competitiva promozionale omologata dal CSI che, come l’edizione 2023, si presenta con un percorso tutto pianeggiante, su una lunghezza di 11,4 km. La partenza è prevista per le 10 dal Parco di Villa Vendri, con ingresso da via Pantheon a Santa Maria in Stelle.

La Sgambada de San Giuseppe invece, omologata dal Comitato provinciale di Verona della FIASP e dall’Unione Marciatori Veronesi, prevede tre percorsi, di 5,9 km pianeggiante e di 10 e 16 km ondulato e più impegnativo, per dare la possibilità ai partecipanti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie abilità. Le partenze saranno dalle 8 alle 10. Gli start e gli arrivi per tutte le tre le corse saranno dal cortile del Centro di appassimento delle uve delle Cantine di Verona.

A dare allegria e vigore alla Sgambada ci penseranno i giovani militari dell’85° Reggimento Addestramento Volontari Verona della Caserma Duca di Montorio, guidati dal Comandante Colonello Nicola Castello e dall’Ufficiale Serena Natolini, atleta e più volte azzurra nella nazionale di Ultramaratona.

Informazioni, mappa illustrativa del percorso, modalità di iscrizione di associazioni ed atleti e mappa dei parcheggi sul sito www.paliodeldrappoverde. it e www.mombocar.it.