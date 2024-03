Fucina Machiavelli presenta la sua nuova produzione ibrida tra teatro e realtà virtuale: "Alonso. Don Chisciotte tra reale e virtuale"

Dopo due anni di lavoro e il debutto a Venezia per il Teatro Stabile del Veneto, Fucina Machiavelli presenta a Verona la sua ultima produzione ibrida, "Alonso. Don Chisciotte tra reale e virtuale", che sarà in scena venerdì 15 e sabato 16 marzo alle 21 nel teatro di via Madonna del Terraglio 10.

Un Don Chisciotte adolescente evade dalla propria quotidianità per inseguire una improbabile avventura nella sua personale Mancia, la Pianura Padana. A spingerlo non la follia ma l’immaginazione, suo rifugio e chiave per interpretare il mondo. Queste le premesse di Alonso, una produzione ibrida tra teatro e cinema a 360°, in cui gli spettatori assisteranno allo spettacolo in parte attraverso visori per la realtà virtuale e in parte dal vivo, con l’attore premio Ubu Andrea Cosentino, nei panni di un imprevedibile Spirito di Don Chisciotte.

Nella parte virtuale, Alonso (Matteo Bianchi) inizia il proprio viaggio interiore nel proprio nido, il divano del soggiorno in cui è ormai abituato a stare sprofondato, al tempo stesso culla e gabbia dei suoi sogni e delle sue illusioni. Ma qualcosa, anzi qualcuno, la sua intraprendente compagna di classe Nina (Emma Bolcato), lo trascina fuori da casa e al tempo stesso dentro di sé, alle radici del suo rapporto con la madre scomparsa e sulla sua eredità spirituale, essenza e vera mèta di tutta la ricerca del ragazzo. Durante il viaggio, incontri e rocambolesche avventure ispirate all’immortale romanzo di Cervantes, ambientati in paesaggi del veronese davvero mozzafiato.

«Questo lavoro, - spiega la regista e autrice Sara Meneghetti - è possibile grazie all’incontro fortuito con Eugenio Perinelli, artista della realtà virtuale della startup Ximula. Da questa sinergia è nato prima il nostro Edipo Re in Virtual Reality, che qualcuno avrà avuto modo di vedere negli anni passati, e adesso, grazie al sostegno di Fondazione TIM, Alonso, per il quale si è aggiunto al team l’illustratore Giacomo Trivellini, che ha saputo dare forma visibile all’immaginazione del protagonista con le sue meravigliose animazioni».

I posti sono limitati, è consigliato l’acquisto dei biglietti online su fucinaculturalemachiavelli.com