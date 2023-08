Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 4 al 6 agosto 2023

Ancora un fine settimana ricco di eventi tutti da scoprire a Verona e in provincia. Di seguito vediamo i migliori appuntamenti in programma dal 4 al 6 agosto.

L'EVENTO TOP

Festa dei ciclamini

Dal 4 al 6 agosto torna l’attesa Festa dei ciclamini a Cassone con stand gastronomici, intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico l’ultima sera. Da segnare in agenda anche il 5 agosto con la Festa della Madonna della Neve sul Monte Baldo.

MANIFESTAZIONI

Festa di Podestaria

Torna sabato l’annuale Festa di Podestaria, il piu? importante evento storico e culturale delle malghe della Lessinia con la cerimonia di nomina dei nuovi "Bacani della Lessinia", la degustazione di prodotti tipici, escursioni a cavallo e tanto altro. Il territorio del Parco della Lessinia si sviluppa su circa 10.000 ettari, per la maggior parte ricadenti nelle malghe.

Movy Nights

La stagione di Movieland, il parco a tema cinematografico di Lazise, non è ancora terminata e ha riservato le ultime e scoppiettanti sorprese: dal 2 al 26 agosto il divertimento va avanti fino alle ore 23 con le Movy Nights per13 ore di allegria e intrattenimento con un ricchissimo programma di show e attrazioni.

Amarone Experience

Weekend in cantina Vogadori con l'Amarone. Alle 10.30 e alle 15 ci sarà l'"Amarone Experience": sono proprio dei percorsi degustazione dove mentre si visita la cantina si degustanno i vini: Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Grazie e Rita.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Plácido Domingo in Arena

Jessica Pratt e Michele Pertusi. Mariangela Sicilia e Yusif Eyvazov. Giulia Mazzola e Amartuvshin Enkhbat. Sono le grandi voci protagoniste, insieme a quella ormai leggendaria di Plácido Domingo, di una grande festa per la lirica in programma domenica 6 agosto alle 21, omaggio del celebre cantante spagnolo al centesimo Festival dell'Arena di Verona.

Rigoletto e Tosca

Per l'Arena di Verona Opera Festival è in programma venerdì 4 agosto l'ultima replica del nuovo "Rigoletto", con Enkhbat e il doppio debutto di Nadine Sierra e Piotr Becza?a. Sabato 5 agosto, invece, in "Tosca" esordirà il nuovo cast con Yoncheva, Grigolo e Burdenko.

TEATRO

Alice in Wonderland

Prosegue il ricco cartellone di spettacoli dal vivo dell’Estate Teatrale Veronese. Acrobazie, costumi, luci e musiche. Il Paese delle Meraviglie alza il sipario. Alice e il Cappellaio Matto sono pronti a conquistare il palcoscenico del Teatro Romano di Verona con uno straordinario show. Dall’1 al 6 agosto, va in scena "Alice in Wonderland" tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell'impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev.

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Fratello e sorella - «Alice e Louis non si vedono e non si parlano più da tempo, evitandosi ostinatamente da oltre vent’anni, senza nemmeno salutarsi. I due fratelli sono ormai prossimi ai cinquant’anni: lei è una famosa attrice di teatro, lui un poeta che lavora come insegnante dopo aver perso il suo bambino. Il tragico e improvviso incidente che coinvolge i loro genitori, però, li costringe a ritrovarsi allo stesso capezzale e a riavvicinarsi, aprendo la strada a nuovi sentimenti reciproci». Regia: Arnaud Desplechin.

Shark 2 - L'abisso - «Jonas Taylor guida un gruppo di ricerca in un'immersione esplorativa nelle profondità più abissali dell'oceano. La missione precipita nel caos quando un'operazione mineraria subacquea li minaccia e li costringe a una battaglia molto rischiosa. Contrapposti a colossali squali preistorici e a spietati saccheggiatori di materie prime, i ricercatori devono cercare di superare in astuzia i predatori che danno loro la caccia». Regia: Ben Wheatley.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023

Le sale del piano nobile dell’ottocentesco Palazzo Ederle, sede della Pro Loco a Caprino Veronese ospitano dal 28 luglio al 19 agosto, in occasione della 270° Fiera Montebaldina, l’antologica del pittore Romano Feltrin. "Romano Feltrin, mostra antologica, 1960 - 2023" è il titolo dell’esposizione, che narra il percorso artistico del pittore, nato a Verona nel 1932.

Segni diVINI

Dal 30 luglio al 27 agosto, presso Villa del Bene a Volargne, è allestita la mostra "Segni diVINI". La mostra è un dialogo tra moderno e contemporaneo, astrazione e figurazione, dall'artista surrealista Salvador Dalì, sino a Sergio Dangelo. Sono 38 gli artisti internazionali che si confrontano nello splendido complesso quattrocentesco, gioiello della Valdadige.