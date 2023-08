"Movy Nights" al Movieland – The Hollywood Park

Movieland – The Hollywood Park ha tutte le intenzioni di contrastare con allegria e divertimento il summer blues settembrino, grazie ai live show emozionanti, alle attrazioni uniche per grandi e piccini, e ai party originali e divertenti nella splendida cornice del Lago di Garda!

La stagione di Movieland, il parco a tema cinematografico di Lazise, non è ancora terminata e ha riservato le ultime e scoppiettanti sorprese! Innanzitutto, dal 2 al 26 agosto il divertimento va avanti fino alle ore 23 con le Movy Nights: 13 ore di allegria e intrattenimento con un ricchissimo programma di show e attrazioni.

Per chi ama le avventure, Antares – Interstellar Space Lines, è pronto per salpare alla volta di Marte, in un viaggio galattico in totale assenza di gravità! La navicella spaziale, che il 1° aprile ha condotto sulla terra Movyola, la compagna della mascotte Movy, è perfetta per chi ama la fantascienza e si è sempre chiesto che effetto faccia fluttuare nello spazio.

Foto ufficio stampa Movieland The Hollywood Park - Antares