Dalla Festa dei ciclamini a Lago di Garda in Love: a Malcesine un agosto ricco di eventi

Dal 4 al 6 agosto torna l’attesa Festa dei ciclamini a Cassone (Piazza Felice Nensi) con stand gastronomici, intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico l’ultima sera. Da segnare in agenda anche il 5 agosto con la Festa della Madonna della Neve sul Monte Baldo con Santa Messa alle ore 11 presso l’ex Caserma della Finanza. Concerto di cover internazionali con il gruppo Malumida, la sera di lunedì 7 agosto, a bordo dell'antico veliero Siora Veronica ormeggiato presso il porto.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Dopo la settimana di Lago di Garda in Love ed eventi correlati (Les Montgolfieres, Malcesine Blues Festival e spettacolo pirotecnico di Ferragosto), il 18 agosto sarà una giornata all’insegna della musica già dalle 18.30 con Band Parade Boom Orchestra per le vie del centro e alle 21:15 con il concerto Queen by Queen Rocks ai giardini pubblici Padre Mario Casella. Grande attesa anche per la Festa delle Associazioni per il Triduo e per la Solidarietà il 19 agosto nel piazzale della Chiesa parrocchiale; Santa Messa alle ore 18:30 e a seguire stand gastronomici e musica dal vivo.

Lunedì 21 agosto si riparte, sempre ai giardini pubblici, con il concerto di musica irlandese The Willin’ Fools per poi proseguire il giorno seguente, il 22 agosto a Palazzo dei Capitani, con il concerto “Vivaldi e Le Quattro Stagioni” (ingresso 20 euro). In programma il 25 agosto alle 14 il concerto corale “Con L’Arena sul Baldo” a cura della Funivia Malcesine Monte Baldo in collaborazione con la Fondazione Arena. Chiude il mese di eventi il Mercatino dell’Artigianato (26 e 27 agosto), che sarà allestito dalle 10 alle 22 negli spazi verdi dei giardini Padre Mario Casella.