Al Teatro Romano va in scena "Alice in Wonderland"

Acrobazie, costumi, luci e musiche. Il Paese delle Meraviglie alza il sipario. Alice e il Cappellaio Matto sono pronti a conquistare il palcoscenico del Teatro Romano di Verona con uno straordinario show. Dall’1 al 6 agosto, va in scena Alice in Wonderland tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell'impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev. Prosegue il ricco cartellone di spettacoli dal vivo dell’Estate Teatrale Veronese.

Dopo il grande successo dello scorso anno, con tre settimane di tutto esaurito al Teatro Brancaccio di Roma, torna in Italia uno degli spettacoli più eccentrici degli ultimi anni. Con un cast di 30 ballerini – acrobati la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena, esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario. I personaggi – Alice, interpretata da Olga Sydorenko, il Cappellaio Matto da Denys Sakharov, il Bianconiglio da Alex Sakharov, La Regina di Cuori da Natalia Radchenko - appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.

La musica darà il ritmo. La storia di Alice si arricchirà nella linea dell’amore, la ragazza, infatti, si innamorerà del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi dovranno superare ostacoli inimmaginabili. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza e l’arte circense.

Produzione Light Can Dance, distribuzione MG Distribuzioni. Biglietti in vendita al Box Office di via Pallone (Verona), così come online sui siti www.boxofficelive.it e www.boxol.it. Oppure la sera dello spettacolo, direttamente al botteghino del Teatro Romano dalle ore 20.

Alice in Wonderland / foto via ufficio stampa Finetto - Estate Teatrale Veronese