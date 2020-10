Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 ottobre 2020

Fine settimana ricco d'iniziative interessanti nel territorio veronese: in città ampio spazio alle visite guidate con gli appuntamenti alla riscoperta del centro storico di sabato e domenica, ma anche con l'evento speciale "Storie e segreti di Verona" che inaugura prprio il 17 ottobre. Sempre sabato è poi da segnalare il tour guidato per ripercorrere i luoghi veronesi di Dante, mentre domenica per gli amanti delle passeggiate è da non perdere l'appuntamento con "Breathwalk", una speciale camminata sul lungadige per rilassare il corpo e la mente.

Sempre a Verona proseguono inoltre nel weekend gli eventi della manifestazione MuraFestival organizzata presso il Bastione di San Bernardino, mentre per gli amanti dei mercatini dell'usato è da segnalare a Parona l'appuntamento con "Soffitte in Piazza" nella giornata del 17 ottobre. In provincia è poi da non perdere a Cerea la grande "Fiera dell'elettronica", in programma sabato e domenica, dove poter trovare a prezzi imbattibili tantissimi prodotti informatici e non solo.

Il parco divertimenti di Gardaland prosegue con le tante attrazioni per il "Magic Halloween" che regala ogni volta ai suoi visitatori dei fantastici weekend da brividi. In Lessinia da non perdere le serate degustazione "Lessinia Gourmet", mentrre anche a San Zeno di Montagna prosegue nel fine settimana la rassegna enogastronomica "San Zeno, castagne, Bardolino & Monte Veronese". Per chi volesse poi concedersi una gita "fuori porta" nel weekend consigliamo di approfittare delle "Giornate FAI d'autunno" che presentano un ricco programma anche in Veneto.

TEATRO

Va in scena fino a venerdì sera presso il teatro Modus a Verona lo spettacolo "Rivalsalieri. La verità è nella musica". Domenica 18 ottobre, inoltre, è in programma con Fondazione Aida una gita "fuori porta" all’insegna del teatro, rigorosamente per le famiglie, e natura: nell’ambiente boschivo di Boscopark a Bosco Chiesanuova andrà in scena lo spettacolo in rima "Il diavolo fortunato", una storia liberamente tratta da "Il diavolo dai tre capelli d’oro" dei Fratelli Grimm, che verrà raccontata a tappe.

MOSTRE

Presso la galleria d'arte Studio la Città è visitabile la mostra "La Musée 2", una collettiva che riunisce sedici artisti internazionali. Sempre a Verona da segnalare inoltre alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", così come la terza edizione di "Grenze, Festival della fotografia contemporanea e internazionale" presso l'ex Arsenale ed altre location in città.

Ultimi giorni per ammirare le icone sacre realizzate dagli studenti del liceo Artistico di Verona, esposte fino al 18 ottobre presso la sala Birolli: una mostra che propone al pubblico le opere create con l’utilizzo delle antiche tecniche della tradizione iconografica. Fino al 31 ottobre 2020 è poi possibile accedere nel recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica al costo di solo 1 euro. Tra le novità del weekend, infine, la Biblioteca Capitolare di Verona propone l’evento autunnale "Storie di Viaggi": una bella occasione per riprendere a viaggiare verso luoghi lontani, anche se solo (per il momento!) attraverso le pagine dei libri.

MUSICA

Riparte la Stagione Sinfonica della Fondazione Arena di Verona con un doppio appuntamento, venerdì e sabato, presso il Teatro Filarmonico e all'insegna della musica di Mendelssohn e Ponchielli. Pproseguono inoltre gli appuntamenti della rassegna Barocca al Teatro Ristori: venerdì 16 ottobre sarà protagonista il violino solista Giuliano Carmignola con l’Accademia dell’Annunciata guidata da Riccardo Doni.

È ripartita con grande entusiasmo anche la stagione musicale delle Cantine de l’Arena: prossimo appuntamento da nonn perdere domenica con il live del TeaSpoon 4tet. Da segnalare inoltre sabato sera presso Corte Molon un nuovo entusiasmante doppio concerto con il sound di "Verona Beat autunno": sul palco i Blue Sky e gli White Shadows.

CINEMA

Tra le novità in sala di questa settimana si segnala la commedia di Enrico Vanzina Lockdown all'italiana, ma anche il docufilm Maledetto Modigliani ed il thriller The secret - Le verità nascoste.