Storie di viaggi. Guide, memorie e mappe tra i testi della Biblioteca Capitolare

Dopo un’estate in cui in molti abbiamo viaggiato meno del solito, ed in una dimensione più “locale”, la Biblioteca Capitolare di Verona propone l’evento autunnale “Storie di Viaggi”: un’occasione per riprendere a viaggiare verso luoghi lontani, anche solo – per il momento! – attraverso le pagine dei libri. Nomadi, pellegrini, esploratori, avventurieri…gli esseri umani sono viaggiatori fin dagli albori della civiltà. Forse proprio da questa predisposizione deriva il successo ininterrotto dei testi che raccontano viaggi, o ne supportano e guidano di nuovi. Il percorso proposto sarà un vero viaggio attraverso le pagine di antichi libri, che si articolerà lungo quattro filoni principali: ciascuno rappresentato da opere significative che verranno esposte al pubblico per l’occasione.

Il primo filone, quello del pellegrinaggio, avrà come protagonista d’eccezione il Codice LII, una delle più antiche attestazioni scritte dell’Itinerarium Burdigalense: il primo resoconto di un viaggio devozionale a Gerusalemme percorso da un anonimo pellegrino che da Bordeaux segue la via Postumia fino a Verona per poi proseguire verso la Terra Santa. Ampio spazio verrà dedicato alla cartografia, con l’esposizione di atlanti cinquecenteschi, mappe nautiche e tavole geografiche tolemaiche. Ci saranno poi diverse memorie di viaggio: da un’edizione cinquecentina in veneziano del Milione di Marco Polo alla prima biografia di Cristoforo Colombo redatta da suo figlio Fernando. Completeranno l’esposizione alcuni libri “viaggianti”, che per formato o per vicende particolari hanno affrontato lunghe peregrinazioni. Con il patrocinio del Comune di Verona.

Informazioni e contatti

Dove: Biblioteca Capitolare, Piazza Duomo 19 – Verona

Quando: dal 21 settembre al 16 novembre 2020

La Biblioteca è accessibile solo tramite visita guidata:

Sabato e domenica: ore 11, 14 e 16.

Lunedì e giovedì: ore 11

Venerdì: ore 11 in lingua inglese.

Nelle giornate di domenica 25 ottobre e domenica 8 novembre la visita guidata delle ore 16 sarà sostituita dall’evento “Passeggiata con il Prefetto”.

Biglietti:

Intero: 10 euro

Ridotto (11-14 anni): 5 euro

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: