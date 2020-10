Musica live alle Cantine de l'Arena: i concerti in programma nel weekend

È ripartita con grande entusiasmo la stagione musicale in Brasserie, la famosa zona delle Cantine de l’Arena dedicata alla musica live. L’intento è quello di tornare il prima possibile a quella “normalità” che tanto ci piaceva e dava serenità e sicurezza. Per il mese di ottobre gli eventi musicali saranno concentrati solamente nel weekend. Venerdì e sabato, dalle ore 20, si riconferma la rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, in acustico; domenica, alle ore 19.30 (in orario aperitivo), per la rassegna “World Music”, eventi che spaziano fra vari generi musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre ore 20 “Dinner & Live Music”: musica jazz di sottofondo alla cena.

Domenica 18 ottobre (ore 19.30) torna a grande richiesta il rag-time del Teaspoon 4et.

Domenica 18 ottobre, ore 19.30

TEASPOON 4ET (Rag-time )

Alle 19.30 scatta l’ora dei Teaspoon, l’appuntamento stagionale con il rodato quartetto scaligero formato da Simone Speri (voce, kazoo, cajon), Sebastiano Tognella (armonica, washboard, cajon), Christian Calò (chitarra, mandolino, voce, cajon) e Nicola Gaspari (chitarre, banjo, voce). Un imperdibile viaggio attraverso le «routes» e le «highways» americane, fra luoghi e personaggi che hanno dato vita all’old time music, al ragtime, al blue grass, al blues, al folk.

Informazioni e contatti

È gradita la prenotazione (045 8032849).

Aggiornamenti sul sito e pagina fb.