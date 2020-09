"Grenze - Arsenali fotografici" a Verona: dieci location per due mesi dedicati alla fotografia

L'Istituto Design Palladio, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona - Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri e il patrocinio di Università IUSVE, presentano la terza edizione di "Grenze, Festival della fotografia contemporanea e internazionale". La direzione artistica e la curatela del festival sono di Simone Azzoni, docente e critico d'arte, Francesca Marra, fotografa, e Arianna Novaga, docente e studiosa di fotografia. Il tema di quest'anno è Als Ob, “come se”. In tedesco è dubitativo: forse è così, è come se lo fosse e quindi, prima o poi, lo sarà, altrimenti pazienza. “Come se” è una profezia che si auto-realizza. Si proietta nella realtà un'ipotesi e la si vive come se fosse vera. Il “come se” è una supposizione che, per il solo fatto di essere stata pronunciata, genera l'evento: poco male che sia vero oppure no. Als Ob apre scenari verso realtà possibili, misura e altera la distanza tra il visto e il vedente.

Sette le location espositive che accoglieranno i fotografi dell'edizione 2020:

Arsenale Militare

Spazio Arte Pisanello

Biblioteca Civica Verona

Teatro Laboratorio

Shy Gallery 33

Isolo17

Museo Scienze Naturali

Inoltre i fotografi della sezione Off saranno ospitati presso:

Autobus d'epoca ATM – In bus

Libreria Pagina12

Bar Sipario

Fitto il programma dell’edizione di quest’anno, tra appuntamenti in città e fuori le mura. Presso l'ex Arsenale Militare, sede principale del festival, il Pad 20/1 ospiterà dal 9 settembre al 14 settembre: Archivio Luigi di Sarro, Jacob Balzani Lööv (Armenia Azerbaijan Sports), Silvio Canini (Cosa cerchi, il mare?), Gianluca Camporesi (Visioni di Ipercorpo), Daniel W. Coburn (The Hereditary Estate), Enrico Fedrigoli, Brian McCarty (War-Toys), Rowshanbakht Hossein & Hassan (The Wall Collection), Stefano Mirabella (DOM) e Alessandro Secondin (Il numero secondo)

Sempre in Arsenale, in collaborazione con il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri verrà presentata una selezione di fotografie di Franco Fontana, Greg Gorman, Michael Kenna, Daniel Lee, Giuseppe Pino, Ferdinando Scianna, Tazio Secchiaroli, Enzo Sellerio, Oliviero Toscani, e Jerry Uelsmann, provenienti dall’archivio degli Scavi Scaligeri. All'interno dell'Arsenale, per l'intera durata del festival, sarà allestito anche uno spazio dedicato all'editoria fotografica indipendente.

Presso lo Spazio Arte Pisanello, dal 10 al 21 settembre, si terrà la mostra di Mike Crawford "Obsolete and Discontinued", un progetto che si fonda sull’idea di restituire nuova vita alla fotografia analogica, considerata da molti obsoleta. Grazie al recupero e al riciclo di vecchi materiali da molto tempo fuori produzione e destinati al macero, la fotografia d’autore viene salvata dall’intervento dello stampatore inglese, impegnato nell’ambito dell’ecologia e della sostenibilità. La mostra è stata esposta a Barcellona, Colonia, Londra, Lubiana e Napoli.

Un autobus d'epoca dell'Associazione Inbusclub, parcheggiato sul piazzale dell'Arsenale durante il festival, ospiterà i fotografi Off selezionati attraverso una call internazionale.

Presso la Biblioteca Civica, dal 5 al 12 ottobre, si potrà inoltre visitare la mostra fotografica di Kevin Horan, che ritrae in studio capre e pecore.

Dal 16 fino al 25 settembre, presso ShyGallery33 di via XX settembre, sarà esposto il progetto Dolomites Stories, di Alessandro Cristofoletti.

Presso la Galleria Isolo17 di via XX settembre, dal 16 ottobre al 2 novembre, sarà esposta Cuando el recuerdo se convierte en polvo, del cubano Ricardo Miguel Hernandez e Interpose di Eolo Perfido.

Numerosi anche gli eventi collaterali in varie sedi della città e fuori le mura: l'8 ottobre alle ore 16, presso il Museo di Scienze Naturali, si terrà un talk dal titolo: "Ho parlato ad una capra. La poesia del quotidiano nelle fotografie di animali e piante". Relatori il critico e giornalista di Repubblica Michele Smargiassi, l'editore Valentina De Pasca e la scrittrice Giulia Mirandola.

Il 15 settembre alle ore 21, il musicista elettronico Vincenzo Scorza terrà presso il Teatro Laboratorio una performance audio-video dal titolo: Isola - liveset per suoni inesatti e fotoni erranti. L'intervento artistico è in collaborazione con il festival perAspera.

Il 12 settembre, presso l'ex Arsenale militare alle ore 14.30, l'avvocato Toti Bellastella, terrà una conferenza dal titolo "La fotografia e il diritto d'autore".

Anche nella terza edizione, "Grenze" mantiene la sua identità legata alla formazione ed educazione e durante l'intera giornata del 12 settembre la fotografa Yvonne De Rosa di Magazzini fotografici di Napoli, sarà disponibile per Letture Portfolio gratuite che si terranno nella sede principale. Due i Workshop inseriti nel programma del festival: quello con Eolo Perfido a cura dell’Associazione NESSUNO[press] e quello con Valeria Pierini.

Informazioni e contatti

Le esposizioni presso l'ex Arsenale Militare (Padiglione 20/01 e autobus) e spazio Arte Pisanello saranno aperte durante le giornate del festival dalle ore 10 alle 19 e sono ad ingresso gratuito. Per le altre location si vedano gli orari delle singole sedi.

Le informazioni aggiornate quotidianamente sul festival si trovano su: www.grenzearsenalifotografici.com.

Web: www.facebook.com/grenzearsenalifotografici/