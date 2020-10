In arrivo a Cerea l'imperdibile "Mostra e mercato dell'elettronica"

Torna la "Fiera Elettronica Cerea" , la "Mostra mercato dell'elettronica" a Cerea, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 dalle 9 alle 18.30 con orario continuato, presso AreaExp di Cerea. Il suggestivo quartiere fieristico, ex fabbrica di perfosfati fa da cornice a questa manifestazione: 1.200 metri di esposizione, 13.000 prodotti di elettronica, informatica, cd e dvd, componentistica, Arduino e Raspberry, Smartphone e Tablet , stampanti e consumabile a prezzi imbattibili.

Da vedere e acquistare la manifestazione offre i professionisti dei principali settori di elettronica: dai centinaia di tipi di lampade e faretti a Led, in tutti i formati ( dalla classica lampadina al faretto da esterno); la componentistica elettronica per la progettazione di circuiti e sistemi hardware autocostruiti, dal l’oramai conosciuto Arduino al più complesso Raspberry; extender per il Wifi di casa o quello aziendale; microsd ad alta velocità per droni e action cam e dischi portatili per salvare i nostri file e ricordi digitali. Ma non solo , l'occasione imperdibile per cogliere interessanti occasioni di risparmio con centinaia di gadget e dispositivi : lettori mp3 e cuffie, accessori per smartphone e batterie, compatibili e originali.

Le occasioni di risparmio abbracciano tutti i settori dell'elettronica: dalle cartucce per stampanti originali e compatibili , alla carta fotografica ma anche le ultime novità nel campo di smartphone e tablet e in campo informatico che si acquistano oramai solo on line: i velocissimi dischi solidi e le ultimissime schede video e accessori da gaming. E per chi vuole risparmiare e non solo l'area mercatino usato per trovare non solo le occasioni ma anche tutto ciò che di elettronica usata non trovi: oggetti da collezione, hifi vintage, apparati radio.

Informazioni e contatti

La fiera di Cerea si svolgerà con orario continuato dalle 9 alle 18.30. Per ulteriori informazioni il sito dell'evento è: www.fierelettronica.it.

Fiera Elettronica di Cerea (VR). Mostra mercato con vendita diretta.

Date: il 17 - 18 Ottobre 2020

Orari: Orario continuato dalla 9 - 18.30

Luogo: Areaexp – Via Oberdan – Cerea (VR)

Coordinate navigatore: 45.198769, 11.210992

Biglietto:

INTERO: 8 euro

RIDOTTO : 6 euro con riduzione (riduzione iscrivendosi alla mailing lista sul nostro sito)

RAGAZZI FINO A 9 ANNI gratuito

Telefono per informazioni: 347-5753479

Mail per informazioni: info@fierelettronica.it

Sito internet: www.fierelettronica.it

