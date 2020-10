A Verona il mercatino dell'usato "Soffitte in Piazza": tutti gli appuntamenti

Abiti vintage, vecchi utensili, libri e giocattoli, tornano le "Soffitte in piazza". Riprendono i mercatini nei quartieri, dove si vendono, scambiano o barattano oggetti che non servono più. Privati cittadini e associazioni senza scopo di lucro, infatti, possono iscriversi e allestire un proprio banco per svuotare cantine e soffitte. E far sì che tante cose dimenticate trovino nuova vita nelle mani altrui.

Se hai libri che non leggi, vestiti che non indossi o oggetti che non usi, partecipa ai mercatini dell'usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2020. Oppure vieni il giorno del mercato a curiosare tra le bancarelle allestite dai privati cittadini o dalle associazioni senza scopo di lucro. Guarda il calendario degli appuntamenti e scopri come riciclare e dare nuova vita alle tante cose che abbiamo nelle cantine, nelle soffitte e in ogni angolo della casa.

Il calendario degli appuntamenti

10 e 31 ottobre 2020 - Piazza del Centro Commerciale Via Marin Faliero - Quartiere Saval (7 e 28 novembre - recupero in caso di maltempo).

11 ottobre - Piazza Frugose - San Michele Extra (15 novembre - recupero in caso di maltempo).

17 ottobre 2020 - Lungadige XXVI Luglio 1944 - Parona (14 novembre - recupero in caso di maltempo).

18 ottobre 2020 - Percorso pedonale La Vecchio Ferrovia - Golosine (8 novembre - recupero in caso di maltempo).

24 ottobre 2020 - Parco San Giacomo - Borgo Roma (21 novembre - recupero in caso di maltempo).

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/