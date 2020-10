Nuove repliche per lo spettacolo "Rivalsalieri" al teatro Modus di Verona

Dopo gli ottimi riscontri di pubblico raccolti alle repliche scorse programmate, va ancora in scena questa settimana al Modus “Rivalsalieri. La verità è nella musica” con una serie di nuove repliche aggiuntive mercoledì, giovedì e venerdì, alle ore 19 e alle ore 21.15.

Lo spettacolo, prodotto di Modus Produzioni/Orti Erranti, è scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari. Un monologo forte di parole e di musiche per riscoprire il valore del compositore veneto Antonio Salieri, musicalmente dimenticato e tutt’al più ricordato per la sua presunta rivalità con Mozart, ma che nella realtà era uno dei compositori più apprezzati del suo tempo e dotato di spirito allegro e di benevolenza. Lo spettacolo accompagna per mano lo spettatore nella storia, intrecciando la vita di Salieri con i fatti storici dell’epoca e continui rimandi all’oggi attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà sorprendente l’ascolto della sua musica

Sebbene lo spettacolo apparentemente possa parer trattare un tema di nicchia – quale la vita di un musicista semisconosciuto di fine ‘700 – in realtà l’affresco generale che tratteggia di quell’epoca che si avvia alla modernità, con tutte le sue grandi evoluzioni culturali, nonchè la tematica universale dell’uomo, con le sue aspirazioni e delusioni e difficoltà e gioie che sono il centro dello spettacolo, lo rendono di grande fascino e interesse per un qualsiasi pubblico.

«Venire a teatro – spiega Andrea Castelletti – se ben ci si pensa significa venire in uno dei posti più sicuri che ci sian; si sta seduti, in silenzio, fermi a guardare in avanti, con interazioni pressoché nulle con le altre persone del pubblico. Ma soprattutto abbiamo adeguato il modus per garantire l’azzeramento del rischio contagio» . Modus infatti ha inaugurato la Stagione 20/21 con lo slogan "A teatro sicuramente", il che sta a dire: a teatro di sicuro ma anche a teatro in sicurezza. Modus è stato dotato di una nuova platea che assicura il distanziamento e di un nuovo impianto di ventilazione controllata che assicura il ricambio dell’aria durante per tutta la durata dello spettacolo senza movimentazione di masse d’aria così come il nuovo sistema di riscaldamento a infrarossi. Ambienti quindi areati e sanificati in continuazione, igienizzazione delle mani all’ingresso e mascherine assicurano il totale azzeramento del rischio di contagio.

Altra novità della nuova Stagione di Modus è la replica delle ore 19, che nei giorni scorsi si è dimostrata essere molto apprezzata dal pubblico. Un comodo orario che consente di godere del teatro senza dover uscire di casa dopo cena e rincasare in orari tardivi.

Per assicurare la rintracciabilità ai fini covid si raccomanda la prenotazione del biglietto tramite il sistema on line sul sito modusverona.it. Informazioni 340/5926978, info@modusverona.it.