Il violino solista Giuliano Carmignola con l’Accademia dell’Annunciata in concerto al Teatro Ristori

Dopo l’entusiasmante concerto inaugurale della Stagione 2020/2021, proseguono gli appuntamenti della rassegna Barocca del Teatro Ristori. Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 protagonista il violino solista Giuliano Carmignola con l’Accademia dell’Annunciata guidata da Riccardo Doni.

Il programma del concerto sarà dedicato alle musiche di Haendel, Vivaldi, Tartini e Carl Philipp Emanuel Bach: in apertura il Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n.1 per archi e b.c. di G. F. Haendel, il vertice della nutrita - anche se non sterminata - opera strumentale hàndeliana; si prosegue poi con Sinfonia in Re Magg. RV 125 (ricostruzione di Olivier Fourés per archi e b.c.) di Antonio Vivaldi e con il Concerto per violino, archi e b.c. D 96 in La maggiore di Giuseppe Tartini, uno dei più apprezzati concerti del compositore di pirano d’Istria. La serata si concluderà con il Concerto per violino, archi e b.c. in re minore Wq 22 di Carl Philipp Emanuel Bach, di rarissimo ascolto con il violino, per le impervie difficoltà tecniche ed espressive.

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatroristori.org/