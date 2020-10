Famiglie a teatro in trasferta con "Il diavolo fortunato" al Boscopark

Domenica 18 ottobre Fondazione Aida propone una gita fuoriporta all’insegna del teatro, rigorosamente per le famiglie, e natura. Alle ore 16 come anteprima della rassegna Famiglie a teatro andrà in scena lo spettacolo in rima Il diavolo fortunato, una storia liberamente tratta da “Il diavolo dai tre capelli d’oro” dei Fratelli Grimm, che verrà raccontata a tappe, ben tre, nell’ambiente boschivo di Boscopark a Bosco Chiesanuova.

Per i bambini, dai sei anni, sarà come vivere direttamente all’interno di una fiaba. Dato che si tratta di uno spettacolo itinerante ambientato nel parco, agli spettatori si consiglia di portare cuscini e/o coperte oltre che scarpe comode e abbigliamento adeguato. La storia verrà interpretata da Alice Canovi e Annachiara Zanoli; racconta di un ragazzo che, nonostante da piccolo sia stato investito di fortuna eterna, dovrà trovare la forza e il coraggio di superare i mille ostacoli che la vita gli riserva.

Informazioni e contatti

Biglietto unico 5 euro. Si consiglia la prenotazione: bit.ly/boscopark.

La rassegna Famiglie a teatro è organizzata con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, MiBACT, Arteven e Regione del Veneto.

Fondazione Aida 045/8001471 - 045.595284 - fondazione@fondazioneaida.it