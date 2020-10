Le icone sacre del liceo artistico di Verona in mostra presso la Sala Birolli

Le icone sacre realizzate dagli studenti del liceo Artistico di Verona in mostra in sala Birolli. L’esposizione, aperta dal 10 al 18 ottobre e promossa dalla Prima Circoscrizione in collaborazione con il liceo Artistico, propone al pubblico le opere create con l’utilizzo delle antiche tecniche della tradizione iconografica. Nella mostra, curata dalla docente Rosaria Mutinelli, oltre alle produzioni degli studenti, saranno visibili anche due icone originali greche e i lavori dell’iconografa Giuseppina Cagnazzo. Per la realizzazione delle opere sono state fedelmente seguite le principali tecniche dell’arte iconografica, tra cui la scelta accurata del legno e l’utilizzo di pigmenti puri per la colorazione, ovvero polveri di natura minerale od organica, da sciogliersi in emulsione con la tecnica della tempra d’uovo.

La mostra, che inaugura sabato 10 ottobre alle ore 11, sarà accessibile al pubblico fino al 18 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 11 alle 18. L’ingresso sarà gratuito e nel rispetto delle norme anti-Covid. L’iniziativa è stata presentata oggi in Comune dal Presidente della Prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti, insieme al vicepreside del liceo Artistico Stefano Manni e alla docente Rosaria Mutinelli. “L’obiettivo principale del progetto espositivo – spiega il presidente Occhipinti – è quello di collegare i giovani artisti al territorio, con la proposta di una prima esposizione che gli consenta di mostrare al pubblico quanto appreso e realizzato durate il percorso di studi”.