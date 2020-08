Oltre sessanta giorni di eventi a Verona per la prima edizione del "MuraFestival"

Prende forma il primo "MuraFestival" 2020, l'iniziativa voluta dall'Amministrazione per fornire occasioni di svago ai cittadini durante l'estate, valorizzando il patrimonio difensivo delle mure e dei suoi valli e facendoli vivere dalla mattina alla sera, occasioni di svago in sicurezza dati gli ampi spazi aperti. Ad accendersi per primo di luce e numerose proposte di intrattenimento è il bastione di San Bernardino, tra Porta Palio e San Zeno.

Dall'ultima settimana di agosto e per tutto il mese di settembre, l'area ospiterà iniziative sportive, ludiche, teatrali e musicali, in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dai bimbi e le loro famiglie, dagli appassionati di yoga e pilates agli amanti della musica e del cibo, che sarà assicurato dalla presenza di food truck a tema. Tutto sarà all'insegna della sostenibilità e dell'impatto zero, nel rispetto di un'area che è patrimonio Unesco e come tale va tutelata. Le vecchie panche lasceranno quindi spazio ai plaid stesi direttamente sull'erba, al posto delle seggiole ci saranno le balle di fieno e una pedana in legno sarà il palco per spettacoli e concerti. La maggior parte degli eventi sarà gratuita, circa il 60%, per una manifestazione a costo zero per il Comune di Verona e che si sovvenziona con gli introiti delle somministrazioni e dello sbigliettamento delle iniziative a pagamento. Saranno inoltre garantite tutte le misure anti Covid-19.

A Verona arriva dal 28 agosto al 31 ottobre 2020 il "MuraFestival": 64 giorni, più di 80 appuntamenti, 20 weekend, in una location unica, magica e accogliente tra appuntamenti per bambini, ragazzi, giovani, famiglie, sportivi, anziani, amanti del buon cibo e dell’artigianato creativo.

𝐅𝐎𝐎𝐃𝐓𝐑𝐔𝐂𝐊 𝐆𝐎𝐔𝐑𝐌𝐄𝐓: Ogni settimana diversi foodtruck gourmet, con prodotti di qualità, attenti alle esigenze dei palati anche più sopraffini. Potrete trovare anche menù gluten free e menù vegetariani.

𝐃𝐀𝐋 𝐋𝐔𝐍𝐄𝐃𝐈' 𝐀𝐋 𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐈' dalle ore 18 alle ore 24.00

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝐄 𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 dalle ore 10 alle ore 24.00

𝐆𝐈𝐏𝐒𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓: Un’area market interamente dedicata a prodotti di artigianato creativo in cui potrete trovare graziosi oggetti fatti a mano con cuore e passione e perché no anche qualche idea regalo originale.

𝐘𝐎𝐆𝐀 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐊𝐀𝐑𝐈𝐍: Attraverso lo Yoga miglioreremo tenuta e controllo fisico. Aiuteremo il nostro corpo e le nostre emozioni a gestire lo stress della vita di tutti i giorni. Si lavora molto su respirazione, concentrazione, attivazioni e rilassamento.

𝐌𝐀𝐑𝐓𝐄𝐃𝐈' dalle 19-20 yoga vinyasa flow (intensità media)

𝐆𝐈𝐎𝐕𝐄𝐃𝐈' dalle 20-21 yoga vinyasa base (intensità base)

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 dalle 11-12 yoga vinyasa flow (intensità media)

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 13/09 e DOMENICA 11/10 dalle 11-12 masterclass yoga vinyasa base (intensità base)

Costo singola lezione: 10 euro

Prenotazioni: karin.cipriani@gmail.com; 349/1675707



𝐀𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋 𝐅𝐋𝐎𝐖 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐀𝐏𝐎𝐋𝐋𝐎𝐍𝐈: animal flow è un mix di elementi provenienti da varie discipline, combinati al movimento eseguito a terra, in quadrupedia, usando il solo peso del proprio corpo come strumento di allenamento. Un’attività freestyle che lavora su diversi piani di allenamento, portando il corpo a muoversi costruendo le proprie abilità e migliorando la forma fisica.

𝐋𝐔𝐍𝐄𝐃𝐈' dalle 18.30-19.30

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 dalle 9.30-10.30

Costo singola lezione: 10 euro; pacchetto 5 lezioni: 40 euro.

Prenotazioni: diego.apolloni@atleticainsieme.it - 348/7249319



𝐒𝐈𝐋𝐕𝐈𝐀 𝐏𝐈𝐋𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐍𝐀: Tonificazione dei principali gruppi muscolari, miglioramento della resistenza e coordinazione attraverso un lavoro intenso cardiovascolare senza dimenticarsi di monitorare la corretta postura.

𝐋𝐔𝐍𝐄𝐃𝐈' ore 10 ginnastica dolce over 65/pilates (evento gratuito)

𝐆𝐈𝐎𝐕𝐄𝐃𝐈' ore 19 tone up con defaticamento

𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐈' ore 13.30 pilates

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 ore 10.30 tone up

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 ore 11.30 stretching posturale

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 ore 12 pilates

Costo singola lezione: 10 euro; pacchetto 5 lezioni: 40 euro. Prenotazioni: silviabarbieripilates@gmail.com; 347/8359299.

Kids & Family

𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐔𝐃𝐈𝐂𝐀 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐎: Dalla giocoleria all'equilibrismo, dall'acrobatica (aerea e non) alla clownerie. Primo turno: 5 lezioni 50 euro. Costo singola lezione: 10 euro. Prenotazioni: ermionecirco@gmail.com.



𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐍𝐀 - Sapete come sono fatti i vulcani? Sapete creare un arcobaleno? Volete diventare scienziati per un giorno?

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟓/𝟎𝟗 ore 16 - 𝐕𝐔𝐋𝐂𝐀𝐍𝐈: Sapete come sono fatti i vulcani? E come si formano? Conoscete i diversi tipi di eruzioni? Preparatevi a scoprirete tutto questo e a creare il vostro fantastico vulcano da far eruttare!

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟏𝟑/𝟎𝟗 ore 16 - 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐒𝐂𝐎𝐏𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐃𝐈𝐍𝐎𝐒𝐀𝐔𝐑𝐈

Con il nostro Professore farete un divertente viaggio nel tempo alla scoperta di un mondo lontano che continua a sorprenderci! E preparatevi a creare i vostri fossili!

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟏𝟗/𝟎𝟗 ore 21 𝐆𝐈𝐎𝐂𝐇𝐈 𝐃𝐈 𝐋𝐔𝐂𝐄 Siete pronti a sperimentare con la luce, il buio e i colori?! Preparatevi a creare arcobaleni con i CD e a stupirvi con la diffrazione e le ombre cinesi!

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟐𝟕/𝟎𝟗 ore 16 𝐂𝐀𝐓𝐀𝐏𝐔𝐋𝐓𝐈𝐀𝐌𝐎𝐂𝐈 Sperimentare con le leve in modo divertente si può! Potrete inoltre costruire la vostra catapulta tascabile! Ma ricordatevi di portare la vostra creatività per renderla bellissima!

𝐕𝐄𝐍𝐄𝐑𝐃𝐈' 𝟐/𝟏𝟎 ore 16.30 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐋𝐚𝐛 𝐩𝐞𝐫 𝐍𝐨𝐧𝐧𝐢&𝐍𝐢𝐩𝐨𝐭𝐢 𝐋𝐄𝐎𝐍𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐓𝐄𝐓𝐓𝐎 Siete curiosi di conoscere i progetti urbanistici di Leonardo?! Potrete anche sperimentare con la geometria delle strutture, costruire il ponte trasportabile leonardiano e scoprire che la forma conta!!

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟏𝟏/𝟏𝟎 ore 16 𝐌𝐀𝐆𝐍𝐄𝐓𝐈𝐒𝐌𝐎 Preparatevi a scoprire i segreti del magnetismo e a sperimentare con i campi magnetici, la polvere di ferro e tanti materiali magnetizzabili.

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟏𝟕/𝟏𝟎 ore 16 𝐒𝐋𝐈𝐌𝐄&𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐙𝐀 Siete pronti a sporcarvi le mani con la scienza?! Preparatevi allora a sperimentare con la chimica e la fisica dello slime. E a stupirvi di quanto “slime” ci sia attorno a noi!

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟐𝟓/𝟏𝟎 ore 16 𝐒𝐏𝐀𝐙𝐈𝐎 𝐀𝐆𝐋𝐈 𝐀𝐋𝐁𝐄𝐑𝐈! Aspettando la Giornata Nazionale degli Alberi con il nostro Professore potrete conoscere la complessità di questi straordinari esseri viventi, la loro storia e l’importanza di lasciare loro spazio!

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟑𝟏/𝟏𝟎 ore 16 𝐖 𝐈 𝐏𝐈𝐏𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐋𝐋𝐈! Ma lo sapete che i pipistrelli hanno le “mani”?! E che riescono a “vedere” anche con le orecchie?! Preparatevi a stupirvi con questi interessanti animali. E a creare un pipistrello con il mal di gola da far paura!

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Mura-Festival

Evento Facebook