Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 ottobre 2023

Un nuovo weekend ricchissimo di appuntamenti interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutti i migliori eventi in programma dal 20 al 22 ottobre 2023.

L'EVENTO TOP

Alla Gran Guardia i gatti più belli del mondo

Verona celebra quest’anno l’amore per i mici e i 45 anni di Esposizione internazionale felina. La prima edizione, infatti, fu nel lontano 1978. Tornano i gatti più belli del mondo: in Gran Guardia, sabato 21 e domenica 22 ottobre, centinaia di esemplari da tutta Italia conquisteranno la città e ammalieranno il pubblico. Vere e proprie star feline, abituate ad essere coccolate e vezzeggiate, così come ammirate per la loro bellezza e particolarità.

MANIFESTAZIONI

"Magie d’Autunno" al Padiglione degli Ufficiali

Il Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda celebra il fascino dell’autunno, questa stagione di trasformazione, in cui la natura rivela il suo lato più affascinante, attraverso un evento/incontro che mette al centro i sensi. "Magie d’Autunno" si terrà sabato 20 ottobre dalle ore 18 presso la Galleria del Padiglione degli Ufficiali (piazzale della Serenissima, 5). Un evento straordinario che immergerà gli ospiti nell'incanto dell'autunno attraverso musica, profumi e sapori d'autore.

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 22 ottobre 2023. Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Fiera della Polenta

La venticinquesima edizione della Fiera della Polenta è in programma a Vigasio da giovedì 12 ottobre fino a domenica 5 novembre. Aperta tutte le sere, sabato, domenica e festivi per l’intera giornata, proponendo spettacoli, teatro, musica, eventi ed intrattenimento tutti i giorni sempre ad ingresso libero.

Festa del Marrone di San Zeno Dop

Il modo migliore per degustare il Marrone e scoprire le sue particolarità è partecipare alla ventesima edizione della Festa del Marrone di San Zeno Dop e alla Festa delle castagne - Mostra Mercato dei marroni, che ha raggiunto il cinquantunesimo anniversario. Fitto il programma degli appuntamenti che per tre fine settimana, il 21/22, 28/29/31 ottobre, 4/5 novembre 2023, darà ai partecipanti la possibilità di acquistare i Marroni direttamente dai produttori in retine chiuse con apposito sigillo, degustarli arrosto o lessati oppure come ingrediente principale di piatti tipici accompagnati dalla birra alle castagne e dai vini locali.

Scrivere per Amore

Non c’è forma più potente della scrittura capace di immortalare il sentimento dell’amore. Che sia sotto forma di poesia, romanzo o saggio, i testi che parlano dell’amore non conoscono tempo. Da 28 anni Verona conferma la propria vocazione come città dell’anche attraverso il festival internazionale "Scrivere per Amore", dal 18 al 22 ottobre cinque giorni di incontri e dialoghi sul discorso amoroso in un festival diffuso tra Società Letteraria, Biblioteca civica, libreria Pagina Dodici e Hotel Due Torri.

Gardaland Magic Halloween

Da venerdì 6 ottobre fino al 5 novembre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì Da Paura, ogni venerdì dalle ore 17 alle 22, dedicata ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età.

Il labirinto delle zucche

A Bussolengo torna l'evento più colorato dell'autunno: giochi, animazioni, buon cibo e tantissime zucche, torna alla Flover Farm dal 30 settembre all'1 novembre "Il labirinto delle zucche". A soli cento metri dal Garden di Bussolengo vi attende uno spazio dedicato a tutta la famiglia dove, tutti i giorni, potrete trovare tante attività dedicate ad adulti e bambini.

Soffitte in Piazza

Fino ad ottobre a Verona ci sono gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Halloween al Movieland - The Hollywood Park

Fino al 31 ottobre Movieland - The Hollywood Park, il parco a tema cinematografico di Lazise che si trova nella splendida cornice del lago di Garda, sfida il coraggio di grandi e piccini con un mese di eventi e show da urlo. Mostri, streghe, fantasmi, scheletri, demoni, saranno pronti a far rivivere le atmosfere più macabre del mondo dei film a tutti i visitatori per un divertimento al cardiopalma.

MUSICA

Amleto

La stagione lirica 2023 al Teatro Filarmonico riprende con una prima nazionale, una "rarità" di sicuro interesse per tutti gli appassionati di teatro: "Amleto", del compositore e direttore Franco Faccio su libretto di Arrigo Boito. L’opera torna in scena, per la prima volta in Italia dopo oltre 150 anni, domenica 22 ottobre in edizione critica e uno spettacolo inedito.

Che il diavolo ti pizzichi

Sabato 21 ottobre Fucina Culturale Machiavelli inaugura la nuova stagione con un viaggio musicale profondo inseguendo il morso dell'ispirazione, il pizzico della creatività che non dà pace all'artista finché l'ultima pennellata non è tracciata e l'ultima nota non è scritta. Protagonisti musicali a fianco all’ensemble Fucina Harmonica, Emanuele Cappellotto al mandolino e Antonio De Luigi alla chitarra.

Giulietta’s Concert

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della lirica di un tempo: sabato 21 ottobre al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio va in scena "Giulietta’s Concert", un complesso formato da cantanti liriche (tre soprani e tre mezzosoprani) e da una pianista, tutte professioniste che vantano importanti curricula.

TEATRO

Sogno di un uomo ridicolo

Torna in scena al Teatro Modus di Orti di Spagna nei giorni di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre "Sogno di un uomo ridicolo", lo spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatro, diretto e interpretato da Andrea Castelletti. Lo spettacolo è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij.

Little boy

"Little boy", alla lettera ragazzino, è il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Con un sarcasmo atroce, il nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi: 160.000 vittime. Un racconto accurato e appassionato, dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. È il fulcro dello spettacolo che Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, poeta e divulgatore, porterà per la prima volta al Teatro Ristori di Verona domenica 22 ottobre.

Guardaci ben!

La Società Dante Alighieri di Verona torna protagonista con una serie di iniziative culturali destinate volte a divulgare la figura del Sommo Poeta alla cittadinanza scaligera. Sabato 21 ottobre al Teatro Ristori andrà in scena lo spettacolo "Guardaci ben!" a cura del professor Vivaldelli.

Circo Paolo Orfei

A Sona dal 13 ottobre al 12 novembre arriva l’internazionale kermesse circense, con artisti ed attrazioni provenienti dai cinque continenti, lo show del grande sogno africano del Circo Paolo Orfei.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Killers of the flower moon - «Film diretto da Martin Scorsese, tratto dall'omonimo romanzo di David Grann incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti del Novecento. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l'attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio, iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage». Regia: Martin Scorsese.

«Film diretto da Martin Scorsese, tratto dall'omonimo romanzo di David Grann incentrato su quanto accaduto in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti del Novecento. In quel periodo sono stati scoperti nella zona diversi giacimenti di petrolio, permettendo a diversi membri della tribù indiana di Osage di arricchirsi molto. Questo nuovo stato di benessere dei nativi americani catturò l'attenzione di moltissimi bianchi, che desiderosi di far soldi con il petrolio, iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage». Regia: Martin Scorsese. Taylor Swift: The Eras Tour - «Film concerto diretto da Sam Wrench, porta sul grande schermo in tutto il mondo il concerto mozzafiato tenuto durante The Eras Tour dalla cantautrice statunitense. Un'esibizione che è stata un vero e proprio fenomeno culturale, che ha fatto la storia nella carriera di Taylor Swift». Regia: Sam Wrench.

MOSTRE

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, si apre al pubblico dall 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

TOMORROWS - Notes on the future of the Earth

In un mondo che sempre più si interroga sugli effetti della globalizzazione, della crisi ambientale e, in generale, dell’impatto dell’uomo sul pianeta, quali sono gli scenari possibili o impossibili che ci aspettano? Il progetto "TOMORROWS – Notes on the future of the Earth", a cura di Jessica Bianchera e Marta Ferretti, mette in mostra dal 14 ottobre al 12 novembre 2023, negli spazi di Castel San Pietro a Verona, la riflessione di sei artisti contemporanei sul presente e sul futuro della Terra: Sophia Al Maria, Mo Kong, il collettivo SITESIZE, Jonas Staal, Natália Trejbalová e Driant Zeneli.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è fra gli eventi più attesi nell’ambito dell’ampio calendario degli appuntamenti realizzati in occasione di ArtVerona 2023. Un progetto che vede insieme i Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come ‘L’apparizione della Vergine’ dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Lo stesso cielo, ogni notte

Kromya Art Gallery Verona presenta, dal 6 ottobre al 2 dicembre 2023, "Lo stesso cielo, ogni notte", prima personale di Luca Marignoni, a cura di Luca Massimo Barbero. La poetica di Luca Marignoni (Cles, Trento, 1989) si concentra sul tema del limite, inteso come orizzonte fra il visibile e l’invisibile, ma anche come opportunità per immaginare un altrove nel quale la mente possa espandersi senza barriere. Lavorando prevalentemente per sottrazione, l’artista evoca una profondità che va oltre la superficie stessa, dove ciò che sarebbe invisibile sotto il bagliore diretto dello sguardo vibra infine a fuoco.

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Mostra fotografica Travel tales award 2022

Dall'11 settembre e fino al 30 novembre 2023 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in via Bramante 15 a Verona, ritorna l’iniziativa di portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Negli spazi dello studio potrete ammirare le fotografie di viaggio del concorso: "TTA World Pics".

Ruggero Facchin espone alla Galleria Spazio 6

Le immagini hanno trasformato la nostra percezione di tempo e spazio, aprendo nuove sfide esistenziali che richiedono risposte non convenzionali. Ruggero Facchin, artista veronese, attraverso la sua arte, esplora questi aspetti della contemporaneità, mostrando nuovi modi di armonizzazione. Nella mostra visibile fino al 28 ottobre sono esposte quattro serie d'opere, realizzate tra il 2017 e il 2023. Queste serie interagiscono tra loro, condividendo lo stesso paradigma ma interpretandolo in modi unici, promuovendo un approccio vario e adattabile alla realtà.