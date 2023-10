Al Teatro Modus lo spettacolo "Sogno di un uomo ridicolo"

Torna in scena al Teatro Modus di Orti di Spagna nei giorni di venerdì 20, sabato 21 (ore 21) e domenica 22 (ore 18) “Sogno di un uomo ridicolo”, lo spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatro, diretto e interpretato da Andrea Castelletti. Lo spettacolo è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici. Castelletti, attore e regista, lo interpreta nella forma di un concerto rock di trascinante potenza e impatto emotivo, una sorta di concerto sconcertante di parole e musiche, una ballata che si fa riflessione appassionata e profonda, in una narrazione sospesa tra fiaba e psicanalisi.

Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it

Informazioni 392/3294967, info@modusverona.it