Visita guidata straordinaria al Cimitero monumentale e al Tempio ossario per i caduti della Grande guerra

Occasione rara per visitare non solo il nostro cimitero, ma anche entrare nel Tempio Ossario grazie ad A.N.A. sezione di Verona per conoscere la storia della nostra città anche attraverso le tombe di tante persone, famiglie e soldati che si trovano in questo luogo dal 1838 ca.

Quando: domenica 22 ottobre 2023

Punto di incontro: ingresso principale del Cimitero Monumentale

Orario: h.14

Durata: ca.2 ore

Contributo richiesto : 12 euro a persona

Accessibile a tutti - minorenni gratis

Si effettua anche con il maltempo

Guida: Christina Zuegg

Cell. 333 4620473

Prenotazione obbligatoria direttamente alla guida via whatsapp/sms.

Altra data: 26 novembre 23.

Foto Christina Zuegg