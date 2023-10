"Che il diavolo ti pizzichi", il concerto inaugurale della nuova stagione al Teatro Fucina Machiavelli

Questo sabato 21 ottobre alle 18.30 Fucina Culturale Machiavelli inaugura la nuova Stagione di Musica con un viaggio musicale profondo inseguendo il morso dell'ispirazione, il pizzico della creatività che non dà pace all'artista finché l'ultima pennellata non è tracciata e l'ultima nota non è scritta.

«Montale diceva che l'ispirazione morde come una tarantola ed è in quei momenti che si scrive meglio “con gusto più perfetto”» spiega il Direttore Artistico Stefano Soardo «ed è proprio sulle tracce della possessione creativa che vogliamo lanciarci, con brani scritti appositamente per noi, tra corde pizzicate e passione bruciante»

Due appunto i brani scritti proprio per questo concerto “Quattro miniature per chitarra e archi” di Marco Fasoli e “Danze per mandolino e orchestra” di Alessio Manega, due compositori veronesi di fama ormai nazionale, che entreranno in dialogo con il “Concerto per mandolino, archi e continuo” di Vivaldi e la Batàlia a 10 di Heinrich Ignaz Franz Biber.

Protagonisti musicali a fianco all’ensemble Fucina Harmonica, Emanuele Cappellotto al mandolino e Antonio De Luigi alla chitarra. Il concerto sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova “camera acustica”: un contenitore scenico con la funzione di massimizzare ed ottimizzare il suono prodotto al suo interno, progettato da un ingegnere acustico e costruito appositamente per il palco di Fucina e i suoi concerti.

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Antonio De Luigi alla tiorba / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli