Dante incontra Beatrice nel paradiso terrestre: al Teatro Ristori lo spettacolo "Guardaci ben!"

La Società Dante Alighieri di Verona torna protagonista con una serie di iniziative culturali destinate volte a divulgare la figura del Sommo Poeta alla cittadinanza scaligera. Sabato 21 ottobre, con inizio alle ore 20.30 al Teatro Ristori andrà in scena lo spettacolo "Guardaci ben!" a cura del Prof. Vivaldelli.

«Grazie al grande apprezzamento di pubblico fatto registrare nello precedenti edizioni – commenta il Presidente della Società Dante Alighieri di Verona Maria Maddalena Buoninconti – siamo felici di riportare Vivaldelli a Verona. Assisteremo ad un approfondimento relativo alla figura di Beatrice nel momento topico del suo incontro con Dante nel Paradiso Terrestre. In un periodo difficile della storia dell’uomo - continua la presidente della Società Dante Alighieri di Verona - abbiamo voluto tornare a riempire il Teatro Ristori con un evento gratuito per la cittadinanza. Un’azione possibile anche grazie al sostegno di BCC di Verona e Vicenza la quale sostiene la serata e ne è partner».

La serata avrà inizio alle ore 20.30: «Il prof. Vivaldelli - conclude Maria Maddalena Buoninconti - è uno dei migliori divulgatori in Italia ed è in grado di condurre lo spettatore ad un’introspezione interiore attraverso la Divina Commedia. Per questo motivo l’attenzione del pubblico è massima tanto da venirne quasi rapito».

Locandina spettacolo Società Dante Alighieri di Verona