Che cos’è la Romea Strata? Quali sono i luoghi della Romea Strata nel territorio sambonifacese? PORTE APERTE ROMEA STRATA è la prima iniziativa sul territorio che si propone di rispondere a queste domande e coinvolgere i cittadini residenti e non residenti alla scoperta di questo importante e antico cammino.

PORTE APERTE ROMEA STRATA. Alla scoperta di un antico cammino. SAN BONIFACIO - 21/22 OTTOBRE 2023

Durante il fine settimana del 21 e 22 ottobre, tutti sono invitati a partecipare alle visite guidate e alle passeggiate animate organizzate con il supporto del Comune di San Bonifacio da AMEntelibera ETS, in collaborazione con l’Associazione Ricercatori Documenti Storici di San Bonifacio e il Gruppo Custodi Volontari dell’Abbazia di Villanova.

Antica rotta europea, la Romea Strata percorre 7 stati: dal Mar Baltico attraversa Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Austria fino a raggiungere dalle regioni italiane del Nord Est per concludersi a Roma. Prima di diventare via di pellegrinaggio, questo itinerario veniva usato per molteplici scopi tra cui quello commerciale: da qui passava l’ambra, il sale, il ferro, la seta…

Il territorio di San Bonifacio è percorso dalla Romea Strata con due direttrici: la “Romea Postumia” e la “Romea Porciliana” che si intrecciano proprio all’Abbazia di Villanova. L’Abbazia e la chiesa di Sant’Abbondio alla Motta saranno proprio al centro delle iniziative di questo fine settimana.

Per partecipare è necessario iscriversi utilizzando il link: https://forms.gle/ei9DSNyuNKWeMXPL8.

INFORMAZIONI: AMEntelibera ETS 345 1780368 - 340 7739525 - info@viaggiamentelibera.it.