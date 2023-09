I segreti di Parco Giardino Sigurtà: la visita guidata

Il Parco Giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, a 8 km da Peschiera del Garda. Ha vinto il premio di parco più bello d’Italia nel 2013 e di secondo parco più bello d’Europa nel 2015.

Il Parco Giardino Sigurtà contiene attrazioni naturalistiche e storiche: nei mesi di marzo e aprile si possono ammirare un milione di tulipani, che ne rappresentano la fioritura più importante in Italia e la più ricca del Sud Europa; un labirinto, diciotto specchi d’acqua, dove tra giugno e luglio fioriscono le piante acquatiche, e immensi prati verdi.

Non meno degno di nota è il Castelletto, commissionato dal marchese Antonio Maffei e, in passato, antica sala d’armi, mentre oggi è luogo dove sono conservate le memorie storiche, letterarie e scientifiche della famiglia Sigurtà: qui sono ricordati gli scienziati e i premi Nobel che sono stati ospiti del parco: Selman A. Waksman (Premio Nobel nel 1952 e scopritore della streptomicina), Alexander Fleming (Premio Nobel nel 1945 e scopritore della penicillina), Gerhard Domagk (premio Nobel nel 1939 e scopritore dei sulfamidici), Konrad Lorenz (premio Nobel nel 1973 e fondatore dell’etologia) e Albert Sabin (famoso per aver sviluppato il vaccino orale contro la poliomielite).

Altri incanti ricchi di storia e fascino sono l’eremo (un tempietto in stile neogotico), la meridiana orizzontale (che sorge sul belvedere di Romeo e Giulietta), la grande quercia (l’albero più antico del parco, con i suoi quattro secoli d’età), il monumento in bronzo dedicato a Carlo Sigurtà, la pietra della giovinezza e il cimitero dei cani.

