A Peschiera del Garda il Padiglione degli Ufficiali celebra le "Magie d’Autunno"

L’autunno è da sempre un tempo di riflessione e gratitudine; soprattutto, è un'esperienza per i sensi, un invito a rallentare e a contemplare la bellezza che ci circonda. Il Padiglione degli Ufficiali si prepara quindi a celebrare il fascino dell’autunno, questa stagione di trasformazione, in cui la natura rivela il suo lato più affascinante, attraverso un evento/incontro che mette al centro i sensi.

“Magie d’Autunno” si terrà sabato 20 ottobre dalle ore 18 presso la Galleria del Padiglione degli Ufficiali, Piazzale della Serenissima 5, a Peschiera del Garda. Un evento straordinario che immergerà gli ospiti nell'incanto dell'autunno attraverso musica, profumi e sapori d'autore. La Galleria del Padiglione, con i suoi 180 metri di volte e archi, sarà il palcoscenico di una straordinaria esposizione artistica di Gabriele Brucceri curata da Simone Spiritelli.

Le opere dell’artista vicentino propongono una dimensione onirica, sogni ed emozioni irrazionali che prendono forma attraverso la frammentazione del tempo e le scomposizioni organiche dei diversi elementi per effetto del colore, della materia e della luce. Origami Hats esporrà creazioni artigianali di cappelli su misura, mentre Le Zie presenteranno le loro porcellane fatte a mano.

Alle ore 18 il drink di benvenuto sarà offerto da Pavillon Restaurant Café e il viaggio culinario continuerà con le degustazioni di Carlini Frutta, che presenterà le sue inedite novità autunnali a base di frutta, mentre presso la Dispensa Ufficiali speciali cocktail verranno creati per l'occasione. Gli ospiti avranno la possibilità di scoprire le bellezze architettoniche della Galleria e di tutte le sue boutique, che presenteranno le nuove collezioni autunnali, accompagnati dalla straordinaria voce di Luciana Vaona che, accompagnata al pianoforte, proporrà un repertorio che celebra il talento italiano.

Seguiranno un quintetto di fiati e, a partire dalle 22, un eccezionale DJ Set. Ma la musica non finisce qui, perché ai tavoli del bar Floreali si potranno ascoltare le calde note del Sax di Jury. Gusto e olfatto entreranno invece in magica sinergia all'interno della fiorita boutique Floreali: un'esperienza olfattiva esclusiva verrà infatti preparata da Claudia Scattolini, Fragrance Designer, in collaborazione con degli esperti bartender.

Da Bottega DoMina Positano i colori e i profumi del Sud stupiranno, e per l'evento sarà riservato ai presenti uno sconto speciale. Inoltre, Uyn Sports presenterà la sua esclusiva collezione Biotech, anche in questo caso con un omaggio esclusivo per i clienti della serata. Infine, da non perdere lo spettacolo dell'artista di Grisanti Barry presso BnGRS per tutti gli amanti dell'arte moderna con live painting.

"Magie d'Autunno" è un evento gentilmente offerto da Ristoclassique e organizzato in collaborazione con BF Communication & Consulting. Un'esperienza indimenticabile, gratuita e aperta a tutti, vi aspetta al Padiglione degli Ufficiali, dove l'autunno si rivela in tutta la sua magia.

Il Padiglione degli Ufficiali

Il Padiglione degli Ufficiali si caratterizza come un’architettura del tutto originale, esso doveva infatti accogliere gli ufficiali asburgici residenti, con le loro famiglie ed i domestici. L’edificio, a corpo lineare su due piani è di stile neoclassico, concepito come unità di abitazione con i suoi 29 appartamenti ai quali si accede attraverso ampi e luminosi corridoi laterali, lastricati, come strade di una città in miniatura. La versione definitiva è data 1852 ed è attribuita a Felix von Swiatkiewicz, all’ora Genie Director.

Il restauro conservativo di questo gioiello simbolo di Peschiera del Garda, iniziato nel 2021, è terminato nel 2023. Il gruppo Ristoclassique, da anni presente sul lago di Garda nel settore ristorativo e alberghiero, ha creduto in questo impegnativo recupero storico e il Padiglione è ritornato a nuova vita e ha riaperto al pubblico il 16 giugno scorso.

Il Padiglione degli Uffciali a Peschiera del Garda / foto ufficio stampa Il Padiglione degli Ufficiali