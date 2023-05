Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 5 al 7 maggio 2023

Sono davvero numerosi anche questa volta gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia durante il weekend. Di seguito vediamo tutte le iniziative più interessanti in programma dal 5 all 7 maggio.

L'EVENTO TOP

Le Piazze dei Sapori

Il centro cittadino si anima con la grande festa dedicata alle migliori produzioni enogastronomiche, che rappresentano quest’anno il sapore di tutte le regioni italiane. Torna a Verona, dal 4 al 7 maggio, la manifestazione "Le Piazze dei Sapori", con la XXI edizione. Coinvolte oltre 50 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnati da eventi.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Verona Antiquaria

Verona Antiquaria torna ad animare Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere più autentico della città di storie, suggestioni e bellezze senza tempo. Domenica 7 maggio, dalle ore 8 alle 18, sarà possibile ammirare oggetti, complementi di arredo, stampe, quadri e pezzi unici di antiquariato, collezionismo e modernariato.

Verona Flower Show

Una nuova e meravigliosa tappa si aggiunge al circuito Flower Show, mostre mercato di piante rare più attese in Italia. Verona è pronta ad un'esplosione di colori e profumi che solo la primavera può regalare. Dal 6 al 7 maggio i migliori vivaisti e artigiani italiani ed europei si riuniranno in una delle cornici storiche della città: il Giardino Giusti è pronto a regalarvi un'esperienza unica ed inimitabile.

Libri in Castello

A Montorio nasce il festival "Libri in Castello": una giornata dedicata agli autori e ai libri, con una particolare attenzione alla città e al territorio veronese. Appuntamento imperdibile domenica 7 maggio.

Rievocazione della Salita delle Torricelle

Domenica 7 maggio sarà l'occasione, per gli appassionati di auto d'epoca, di assistere alla rievocazione della Salita delle Torricelle. Le vetture dei partecipanti saranno esposte e visibili al pubblico al Parco delle Colombare, e si cimenteranno poi in due prove di regolarità su un tratto della mitica salita sino allo scollinamento.

Turista nella mia città

Domenica 7 maggio a Verona torna l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona. Si svolge in occasione della prima domenica del mese con ingresso a 1 euro per tutti.

Soffitte in piazza

Ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Primavera del Libro

Appena s’affaccia in valle la bella stagione, tornano a fiorire i piccoli lettori. Così è da 31 anni, quante sono le edizioni della "Primavera del Libro" che fa il suo ritorno dal 5 al 13 maggio: una manifestazione di grande successo dedicata alla lettura tra i più giovani, fortemente voluta dalle amministrazioni comunali di San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Marano, Fumane, Dolcè e Pescantina e quest’anno ospite del Comune di Brentino Belluno.

Festa di primavera a Montorio

Festa di primavera organizzata dal Circolo 1° Maggio di Montorio: attività sportive, giochi per i bimbi, intrattenimento per adulti, con svariate iniziative, nelle giornate del 30 aprile, 1, 5, 6 e 7 maggio. I chioschi gastronomici sono aperti a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19.30.

Sagra dei Sparasi di Mambrotta

Torna la nuova edizione della Sagra dei Sparasi di Mambrotta accompagnata dalla prima edizione di Mambrotta Beer Fest, con birra, cucina bavarese e musica dal vivo.

MUSICA

Giona Marchi-Giumbolo

Appuntamento sabato sera al Km Zero in via San Michele 9 dalle 21.30. La storia del protagonista parte dalla Verona Beat degli anni Sessanta, dove la sua incredibile voce si rivela nel ruolo di cantante dei Mercenari, un complesso che si esibiva nei locali più famosi dell’epoca.

Notte di note

«La musica è una coperta che scalda il cuore». L'idea di organizzare uno spettacolo per sensibilizzare la comunità veronese sul tema delle persone senza dimora, nasce da alcuni musicisti volontari della Ronda. L'evento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Verona, si svolgerà domenica 7 maggio al Teatro Camploy alle ore 20.30.

TEATRO

Checco Zalone in Arena

Grande appuntamento da non perdere il 5 e il 6 maggio nella splendida cornice dell’Arena di Verona con Checco Zalone e il suo nuovo spettacolo "Amore + Iva". Uno show totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Oltre il petrolio

Lo spettacolo "Oltre il petrolio" vedrà sul palco Patrizio Roversi e andrà in scena sabato 6 maggio, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Alcione di Borgo Venezia. Una proposta che si inserisce nel variegato e ricco programma veronese del Festival Biblico, manifestazione arrivata alla sua 19esima edizione e che quest'anno si lascia stimolare dal libro della Genesi per rileggere la contemporaneità.

Sogno di un uomo ridicolo

Venerdì 5 e sabato 6 maggio torna al Teatro Modus "Sogno di un uomo ridicolo", uno spettacolo prodotto da Modus per il gruppo professionistico Orti Erranti Teatro e che vede in scena Andrea Castelletti. La pièce è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

La quattordicesima domenica del tempo ordinario - «Bologna, anni '70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha il suo sogno da realizzare. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano una band chiamata I Leggenda e sognano il successo. Sandra è di una bellezza abbacinante e aspira a diventare modella». Regia: Pupi Avati.

«Bologna, anni '70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha il suo sogno da realizzare. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano una band chiamata I Leggenda e sognano il successo. Sandra è di una bellezza abbacinante e aspira a diventare modella». Regia: Pupi Avati. Guardiani della Galassia Vol. 3 - «Pur se ancora turbato dalla perdita di Gamora, Peter Quill deve raccogliere nuovamente la squadra per difendere l'universo e anche, in particolare, uno della banda». Regia: James Gunn.

MOSTRE

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

Conduce nel "secondo regno" la mostra multimediale "Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza", visitabile dall'1 aprile al 31 maggio 2023 negli esclusivi spazi di Castel San Pietro, a Verona. L’imponente edificio ottocentesco che domina dall’alto la città, oggi proprietà di Fondazione Cariverona, ospita un evento tanto importante quanto originale: il viaggio di Dante Alighieri tra le sette balze della montagna del Purgatorio. Parole, video e suoni in un dialogo tra passato, presente e modernità che continua ad avere per protagoniste le giovani generazioni.

Apertura straordinaria delle Arche Scaligere

Le Arche Scaligere, presso la chiesa di Santa Maria Antica a Verona, riaprono in via straordinaria al pubblico nei fine settimana a partire dal 29 aprile fino al 4 giugno 2023. L'apertura al pubblico è resa possibile dalla preziosa e continua collaborazione dei volontari di Legambiente Verona.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

Autodisporsi. Caso e volontà

Presso la galleria di Verona Studio la Città è visitabile dall'1 aprile fino all'1 giugno 2023 la mostra "Autodisporsi. Caso e volontà": una doppia personale con lavori inediti di Emil Lukas e Giorgio Vigna, accompagnata da un testo critico di Marco Meneguzzo.

Personale di Athos Faccincani alla Palazzina Storica

«Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il sole, i colori, perché debba parlare di sé a chi lo guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, la sua spiritualità», afferma il pittore arilicense. Ed è proprio del Lago di Garda, della sua Verona e dei luoghi più belli d’Italia che Athos Faccincani vuole cantare con la sua pittura. La personale, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, resterà aperta fino all’11 giugno 2023.

Scalfire la Superficie

Si tiene dal 26 marzo al 30 giugno la prima mostra personale organizzata dall’associazione di promozione sociale In Habitat, presso il centro culturale Habitat Ottantatre. "Scalfire la Superficie" è un progetto espositivo che presenta sette lavori inediti dell’artista Max Mondini, realizzati appositamente per gli spazi espositivi di Habitat Ottantatre, curato da Edorado Durante, con la direzione artistica di In Habitat.