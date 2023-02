Checco Zalaone torna sul palco dell'Arena di Verona per lo spettacolo "Amore + iva"

Grande appuntamento da non perdere il 5 e il 6 maggio 2023 nella splendida cornice dell’Arena di Verona con Checco Zalone e il suo nuovo spettacolo "Amore + Iva", scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. "Amore + Iva" è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Checco Zalone ha dunque scelto l’iconico palcoscenico scaligero per aprire la sua stagione di spettacoli all’aperto. L’eclettico artista pugliese tornerà ad esibirsi dal vivo undici anni dopo il grande successo del "Resto Umile World Tour" e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. In "Amore + Iva" Checco Zalone porta in scena storie e personaggi che permetteranno di ridere di sé e degli altri, interpretando in maniera perfetta i tempi comici, con un ampio uso della fisicità e dell’espressività.

