A Montorio torna la "Festa di primavera"

Festa di primavera organizzata dal Circolo 1° Maggio di Montorio nella propria sede di via Lanificio 60, nella quale propone un calendario di: attività sportive, giochi per i bimbi, intrattenimento per adulti, con svariate iniziative, nelle giornate del 30 aprile, 1- 5- 6 -7 maggio 2023.

Le attività delle giornate di festa sono aperte a tutti dalle ore 10 del mattino e si concludono alle ore 23 con musica da ballo per tutte le età. I chioschi gastronomici sono aperti a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19.30. Tutte le attività proposte del Circolo 1° Maggio sono all'interno del patto di sussidiarietà sottoscritto con il Comune di Verona.