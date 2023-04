Domenica 7 maggio sarà l'occasione, per gli appassionati di auto d'epoca, di assistere alla rievocazione della Salita delle Torricelle.

Le vetture dei partecipanti saranno esposte e visibili al pubblico al Parco delle Colombare, e si cimenteranno poi in due prove di regolarità su un tratto della mitica salita sino allo scollinamento.

ATTENZIONE: La strada sarà chiusa al traffico da via Castel San Felice allo scollinamento su via Caroto: sarà comunque possibile raggiungere il Parco delle Colombare a piedi o in bici. Gli spettatori potranno assistere alla prova anche nel tratto all'altezza del Castello, posizionandosi in sicurezza.

Informazioni e contatti: https://www.hccverona.it/.