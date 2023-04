Verona flower show: mostra mercato piante rare e inconsuete al Giardino Giusti

Una nuova e meravigliosa tappa si aggiunge al Circuito Flower Show, mostre mercato di piante rare più attese in Italia, in una delle città più e belle e romantiche della nostra Penisola: Verona è pronta ad un'esplosione di colori e profumi che solo la primavera può regalare. Dal 6 al 7 Maggio i migliori vivaisti e artigiani italiani ed europei si riuniranno in una delle cornici storiche della città: il Giardino Giusti è pronto a regalarvi un'esperienza unica ed inimitabile. Il Giardino, riconosciuto come monumento nazionale, risale al tardo Rinascimento ed è considerato uno dei giardini all'italiana più belli. Animato da statue, fontane e da verdi sentieri, da questo luogo è possibile affacciarsi su una delle più belle viste panoramiche di Verona.

Più di 65 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico all'interno di questa meravigliosa location presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo, e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema green. La prima edizione di Verona Flower Show porterà in città molteplici varietà botaniche: dalle migliori collezioni di orchidee, ai più particolari e maestosi Agrumi ornamentali, dalle più insolite Piante Carnivore, alle Piante Grasse, dalle numerosissime Piante Perenni, alle profumatissime Rose da collezione, passando per bulbi, Iris, le Aromatiche di qualsiasi genere, le coloratissime Ortensie e molto di più. Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che sempre si intreccia con quello botanico: infatti sarà ampio lo spazio che verrà dato alla sezione dell'artigianato. Come in ogni edizione dei Flower Show, all'interno della manifestazione ci sarà un angolo enogastronomico dove il pubblico potrà sostare e godere di deliziose primizie culinarie e gustare cocktail floreali.

Per chi parteciperà al Verona Flower Show, poi, sarà impossibile annoiarsi grazie all'ampio ventaglio di attività collaterali gratuite che si succederanno per tutti i due giorni: gli esperti del settore metteranno al centro il giardinaggio di qualità e di conseguenza tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico. Un'occasione sia per i più esperti e appassionati del settore, sia per i neofiti che non hanno ancora sviluppato il pollice verde. Anche per i più piccini ce n'è per tutti i gusti: dalla pittura botanica alle attività di giardinaggio completamente dedicate a loro. Le iscrizioni sono aperte al seguente link: https://www.veronaflowershow.com/corsigratuiti-veronaflowershow/.

Ogni attività collaterale che si svolge all'interno della manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online al sito ufficiale www.veronaflowershow.com. Non perdere, quindi, l'occasione di visitare il meraviglioso Giardino Giusti e incontrare i migliori produttori, collezionisti e artigiani del mondo green.