Visita guidata: "L'arte antica del riso alla Pila Vecia"

La visita si svolge direttamente alla Pila Vecia, sede storica della Rinomata Riseria Ferron. Quello che si può ammirare oggi è frutto di una grande passione, di un duro lavoro che si tramanda ormai da 5 generazioni. Nel parco della Pila Vecia, circondati dal rumore dell’acqua, si parlerà del territorio dove nasce il riso IL RISO NANO VIALONE VERONESE IGP.

Le acque pure delle risorgive, habitat protetto da associazioni ambientaliste locali nonché dal WWF, sono vitali per i terreni dove viene coltivato il riso: le risaie. Poco lontano dalla Pila Vecia si può visitare (solo esternamente) una villa rurale del 1742, villa Vò Pindemonte immersa in un borgo contadino e vedere le risaie allagate: Uno spettacolo!

Visiteremo il vecchio mulino ovvero l’antica Pila Vecia del 1650 tutt’ora funzionante (monumento storico tutelato e vincolato dalla Soprintendenza alle Belle Arti). Entrare nella vecchia Pila significa varcare una soglia nel passato per comprendere il duro ma affascinante mestiere del “piloto” (persona che si occupa della lavorazione del riso). La grande ruota mossa dall’acqua aziona nove “pestelli” di legno, che oggi come un tempo sbiancano il riso con un metodo naturale. Azionando i pestelli si assisterà ad una breve dimostrazione della pilatura del riso.

AVETE FAME E VORRESTE FERMARVI PER UN BUON PRANZO? Il ristorante “Alla Pila Vecia” offre ai soci di Veneto Segreto la possibilità di fermarsi ad assaggiare i loro favolosi risotti! (Pranzo che avverrà intorno alle 12.45)

SE VI INTERESSA PRENOTARE IL MENU, NON VI RESTA CHE SCRIVERLO NELLE NOTE IN FASE DI PRENOTAZIONE! N.B.: le prenotazioni per il pranzo saranno chiuse martedì 2 maggio. Vi preghiamo indicare eventuali intolleranze o altre esigenze alimentari.

MENU

Antipasto

Risotto all’Isolana (piatto tipico)

Dessert

Acqua vino e caffè

27 euro a persona

