Lungo il fiume in Valdadige fioriscono piccoli lettori con la "Primavera del Libro"

Appena s’affaccia in valle la bella stagione, tornano a fiorire i piccoli lettori. Così è da 31 anni, quante sono le edizioni della Primavera del Libro, manifestazione di grande successo dedicata alla lettura tra i più giovani, fortemente voluta dalle amministrazioni comunali di San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Marano, Fumane, Dolcè e Pescantina e quest’anno ospite del Comune di Brentino Belluno.

I destinatari

Dal 5 al 13 maggio più di 6 mila bambini e adolescenti di 7 diversi istituti comprensivi - Negrar, San Pietro in Cariano, Fumane (con le scuole di Marano e Sant’Anna d’Alfaedo), Sant’Ambrogio, Dolcè, Pescantina e Peri (con le scuole di Brentino Belluno) – hanno la possibilità di partecipare per la Primavera del Libro ad escursioni, laboratori, incontri con gli autori, appuntamenti di lettura, spettacoli teatrali, mostre, esposizioni e giochi. Il tutto pensato e realizzato ancora una volta dagli educatori della cooperativa Hermete per i diversi target di età, Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore.

Il tema

Il tema attorno a cui quest’anno si sviluppa l’intero programma è uno dei simboli e anche l’habitat del nostro territorio, il fiume, l’Adige che con il suo lungo corso attraversa la provincia e caratterizza la geomorfologia del comune ospitante, Brentino Belluno, suggestivo angolo del Veronese al confine con il Trentino tra le pendici del Monte Baldo e la riva dell’Adige, appunto. Alberto Mazzurana, sindaco di Brentino Belluno, spiega: «In un periodo storico in cui un elemento così prezioso come l’acqua sembra scarseggiare, mettendo a rischio la biodiversità del nostro territorio, desideriamo valorizzare anche culturalmente il nostro bellissimo Adige e, lungo il suo corso che attraversa paesi e contrade fare un meraviglioso viaggio che ci auguriamo, complice il fantasioso mondo della lettura, i nostri ragazzi possano conoscere e amare».

Il tema del fiume è molto stimolante, sia quale ambiente ricco di vita e dispensatore di risorse, sia per la concreta occasione che offre ai bambini di osservare da vicino la natura, giocare ed esplorare il suo speciale contesto geografico-storico-sociale. Per assicurare tutto questo, l’Amministrazione di Brentino Belluno e gli educatori della Primavera del Libro, hanno saputo coinvolgere le realtà del territorio più interessanti che, in questo modo, affiancano le classi in insolite lezioni all’aperto: dai Carabinieri sezione Biodiversità di Peri, preziose guide delle escursioni lungo gli argini alla scoperta della vita del fiume, all’associazione di rafting VisitValdadige che nel fine settimana, su prenotazione e a pagamento, accompagnerà le famiglie in un’esperienza in gommone. Speciale anche la passeggiata di domenica 13 nella frazione di Preabocco accompagnati dallo storico Giorgio Lucchini.

Incontri con gli autori

Stimolo e obiettivo della Primavera del Libro rimane la lettura e la sua promozione tra i ragazzi. In questo senso il lavoro di educatori e insegnanti comincia prima, già in preparazione della manifestazione vera e propria: i bambini della scuola d’infanzia di Rivalta hanno accolto in classe l’autrice Chiara Raineri con “Piccola Pantera” (Camelozampa), gli scolari della Primaria di Rivalta Cosetta Zanotti, autrice di molti albi illustrati (tra cui “Vorrei dirti”, Fatatrac, 2020, finalista al Premio Andersen) e i ragazzi della scuola Secondaria di primo grado di Peri hanno lavorato con Giuliana Facchini, vincitrice con “Borders” (Sinnos, 2022) del Premio Rodari.

Laboratori

Sempre per i piccoli lettori sarà straordinariamente aperta tutta la giornata del sabato anche la Biblioteca di Rivalta con letture per i più piccoli e la possibilità di prendere in prestito i libri. Altri laboratori di acquerello, bubble art, serigrafia, costruzione di un oblò sensoriale (3-6 anni), saranno proposti dalla cooperativa Hermete durante le giornate del 6-7 e 13 maggio. Come espressamente dedicata alla scoperta del libro sarà la speciale Mostramercato dedicata ai più piccoli (aperta sabato 6 maggio, domenica 7 e sabato 13 (orari 10-12.30 – 15.30-18). E sempre grazie alla creatività degli educatori di Hermete tantissime saranno nei due weekend le proposte aperte a tutti a cui già prenotarsi sul sito (www.primaveradellibro.it). Dai laboratori per i bambini della Primaria con l’autrice e illustratrice Bimba Landmann – L’Erbario dei nostri sogni (Camelozampa) – su natura e sentimenti a quello con l’illustratrice Giulia Zaffaroni (Nomos edizioni), che prevede la creazione di un fantasioso mondo sottomarino, all’originale attività di collage con l’autrice Giulia Torelli (Camelozampa).

Miriam Delaini, educatrice Hermete coop: «Siamo sempre molto felici di organizzare la Primavera del Libro perché con il coinvolgimento dei ragazzi, e poi nel weekend anche delle loro famiglie, raccogliamo con mano l’entusiasmo di questa esperienza. La lettura diventa realmente la vera protagonista con i suoi autori che entrano nelle scuole e con i libri stessi accompagnano poi i ragazzi alla scoperta del mondo fuori dalla scuola».

Spettacoli

Da quest’anno, poi, grazie al capiente Teatro di Rivalta, sono proposti numerosi spettacoli teatrali. Da quello del giorno inaugurale aperto a tutti, “La Divina Acqua. Narrazione poetica lungo i fiumi della Commedia di Dante” per la regia di Anderloni (venerdì 5 alle 18.30) e l’appuntamento con GekTessaro con uno spettacolo di teatro disegnato tratto dal suo albo illustrato Libero Zoo (Lapis), agli spettacoli per le classi la mattina - “Huck” della compagnia Bam Bam (Primaria e Medie), “Il Profumo del Vento” della Compagnia Armathan (Infanzia e Primaria)”, “Lo scienziato Giocoliere… show!” spettacolo dell’associazione di divulgazione scientifica Accatagliato.

Mostra Vadadige

Per l’intera manifestazione sarà visitabile anche la mostra fotografica “La Valdadige nel cuore” del gruppo culturale El Casteleto. La manifestazione avrà inizio venerdì 5 Maggio alle 17.30 e a ingresso gratuito seguirà un rinfresco a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il sindaco di Brentino Belluno, Comune ospitante, conclude: «Desidero rivolgere un profondo ringraziamento a tutti coloro che stanno collaborando per la buona riuscita di questa rassegna: agli amici amministratori dei comuni della Valpolicella e della Valdadige, che hanno concesso a Brentino Belluno la preziosa opportunità di occuparsi dell’organizzazione di questa edizione, alla Provincia di Verona che ha patrocinato l’evento, agli Istituti comprensivi, il personale della Scuola Primaria di Rivalta, il Gruppo Falconeri, gli amministratori e i dipendenti comunali, la Protezione Civile comunale di Brentino Belluno, le associazioni e le cooperative del territorio. E infine un doveroso grazie alla Cooperativa Hermete che ha supportato il comune di Brentino Belluno, con esperienza e creatività, nell’intera fase organizzativa».

Informazioni e contatti: https://www.primaveradellibro.it.