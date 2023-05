Apre al pubblico Villa Poggi ad Affi in occasione di "FAI un giro in villa, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta"

Domenica 7 maggio, in occasione di "FAI un giro in villa, Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta" organizzato dalla Presidenza FAI Veneto in collaborazione con i Gruppi FAI Giovani del Veneto, sarà aperta al pubblico Villa Poggi ad Affi (Vr).

Durante l'evento verrà ripercorsa la storia della villa, dalla sua costruzione nel corso del Quattrocento, passando per i restauri effettuati nel XVII e XIX secolo, fino ad arrivare alla sua configurazione attuale con il suo giardino all'inglese. A pochi passi dal parco, nel cuore del paese vecchio di Affi, si visiterà poi la cantina Fratelli Poggi, fondata nel 1888 come naturale completamento dell’Azienda Agricola con un’estensione di circa 120 ettari.

La villa sarà aperta alle visite dalle 9.30 alle 17.

Alle ore 10 e alle 15, sarà possibile partecipare, previa prenotazione (verona@faigiovani.fondoambiente.it o https://fondoambiente.it), ad un percorso guidato attraverso il giardino, accompagnati dall'architetto specialista in beni architettonici, paesaggio e giardini storici Carlo Schiesaro. Durante la visita verranno approfonditi gli aspetti paesaggistici e architettonici del parco, con particolare attenzione agli alberi nei giardini storici e il loro contesto storico culturale.

La partecipazione a “FAI un giro in villa” è possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro. All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI. Ai partecipanti dai 18 ai 35 anni è riservata la quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota. L’iniziativa vuole inoltre essere anche l’opportunità per raccogliere fondi a favore di Monte Fontana Secca, un alpeggio con malga sul Massiccio del Monte Grappa a Quero Vas (BL) donato al FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano nel 2015.

Parco Villa Poggi ad Affi / foto ufficio stampa FAI Veneto