La prima edizione di "Libri in Castello" a Verona presso il Castello di Montorio

Tra le molte novelle amorose dell’Europa medioevale, una delle più note raccontava di Fiorio e Biancifiore, in cui il giovane figlio del pagano re Felice veniva inviato in Francia nel castello di Montoir. La vicenda venne ripresa anche da Giovanni Boccaccio, che trasformò il maniero d’oltralpe nel veronese castello di Montorio. Da questo antico legame con la grande letteratura nasce il festival Libri in Castello: una giornata dedicata agli autori e ai libri, con una particolare attenzione alla città e al territorio veronese.

Prima edizione

7 maggio 2023

Castello di Montorio

Via Castel Montorio, 10 | Verona

Il programma

Cortile della Bastia. Raccontare Verona e non solo

10.30 Inaugurazione istituzionale

Raccontare una Verona noir

11.00 Micaela Ronconi, Ambra (Il Rio)

11.45 Giallo Veronese, incontro con gli autori a cura di Delmiglio Editore

Raccontare la storia vicina e lontana

16.00 Incontro con Gianni Perbellini: Montorio e i castelli di Verona. Introduce Italo Martinelli

17.00 Andrea Lattanzio, Le voci dei telefilm. Doppiatori in TV (CN)

Raccontare un territorio libero e solidale

18.00 Francesco Permunian, Stradario sentimentale del lago di Garda e del Monte Baldo (Oligo)

19.00 Andreea Simionel, Male a Est (Italo Svevo) e Younis Tawfik, La sponda oltre l’inferno (Oligo). Presenta Jessica Cugini.

Mostra mercato

10.30-20.00 Nella “bastia” del castello sarà allestita una mostra-mercato del libro.

Stand degli Editori Veronesi, a cura della Libreria Mameli

Stand de Il Rio Edizioni – Oligo Editore – CN

A conclusione della giornata (ore 20.00). Spettacolo musicale del Quartetto GIBLI

Vigneto. Agorà degli scrittori

11.30 Claudia Biasini, Il coraggio di volare (Amazon)

12.15 Firmacopie con Damiano Cappellari (Helga El Morbin), Almanco tasi. Canzoniere della Valdadige (Il Rio)

14.50 Gina Cambareri, Un’effimera illusione (Proxima)

15.50 Sabrina Brunelli, La Cipi e la vita (Zerotre)

16.40 Sandra Manzella, Orizzonti in verticale (CN)

17.30 Eva Serena Pavan, Scambio Scuola (Mimebu)

18.20 Andrea Gerosa, La doppia traccia. Modera l’incontro Maria Cristina Fornalé. Letture di Isabella Danzi

Polveriera

16.30 e 18.00 Laboratori per bambini e ragazzi

“Barabau & Maramau”, a cura di Sabrina Ginocchio

11.00-20.00 Proiezione delle fotografie di Pino Mongiello dallo Stradario sentimentale del lago di Garda e del Monte Baldo di Francesco Permunian

Il castello di Montorio venne eretto a più riprese tra il X e il XII secolo su preesistenze romane per poi assumere una conformazione definitiva solo nella seconda metà del Trecento durante la signoria scaligera. Con l’annessione di Verona alla Serenissima vennero meno le funzioni difensive e il castello era già un rudere nel Settecento. Nel XIX secolo, durante la dominazione asburgica, alcune strutture vennero demolite per costruire nuove fortificazioni e adattare il vecchio maniero alla nuova linea di difesa della Verona ottocentesca.

Domenica 7 maggio, dalle ore 10 alle ore 20. Per partecipare Biglietto: 10 euro. Minori di anni 18 omaggio: https://www.oligoeditore.it/libri-in-castello-verona.

Libri in castello / locandina ufficio stampa OLIGO EDITORE