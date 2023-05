Escursione guidata e musica live: "Quattro note e sette vulcani"

Domenica 7 maggio 2023 vi aspettiamo a Vestenanova per una mattinata alla scoperta del territorio sui sentieri del "nostro" Cammino dei 7 Vulcani accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Simona. Non può poi mancare una bella dose di musica live presso la Corte di Vestenanova, per ricaricare le pile e avere un assaggio della tanto attesa quindicesima edizione del Vestenastock, in arrivo il prossimo luglio!

Ore 9.30: ritrovo presso il parcheggio del campo sportivo di Vestenanova e inizio dell'escursione (POSTI ESAURITI! POSSIBILITÀ DI PRENOTARSI PER LA LISTA D'ATTESA, IN CASO DOVESSE LIBERARSI UN POSTO).

Ore 12.30/13: fine dell'escursione e possibilità di pranzare alla Corte di Vestenanova (nei pressi del parcheggio)

Dalle 14: Musica live con i gruppi Fulimièrock, Dream Art, Spirito 60

Info, costi e prenotazione obbligatoria: Simona Guida Ambientale Escursionistica associata all'AIGAE.

Tel. 388 638 3495 dalle ore 16 alle ore 19. Email: turismonaturalisticorurale@gmail.com.