A Verona le  migliori produzioni enogastronomiche con "Le Piazze dei Sapori"

Il centro cittadino si anima con la grande festa dedicata alle migliori produzioni enogastronomiche, che rappresentano quest’anno il sapore di tutte le regioni italiane. Torna a Verona, dal 4 al 7 maggio, la manifestazione "Le Piazze dei Sapori", con la XXI edizione. Coinvolte oltre 50 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnati da eventi.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Il programma

L’orario dell’evento sarà tutti i giorni dalle 10 alle 23. Via Roma per il secondo anno fa parte delle location dell’evento. Un accordo preso con la Sovrintendenza per rispettare il sito Unesco dell’anfiteatro Arena. Vi sarà allestita un’area dedicata alla promozione delle terre del Custoza, Lessinia, Baldo, Valpolicella, Est Veronese, per far conoscere i numerosi appuntamenti legati al territorio e alla loro stagionalità, e una zona destinata al sociale, per valorizzare quanto fanno per Verona le tante associazioni che operano senza scopo di lucro al sostegno dei più deboli.

Nell’area dei giardini della Bra vi sarà allestito il nuovo spazio dedicato alla degustazione delle specialità alimentari. Davanti al Liston, invece, l’area dove poter acquistare prodotti di qualità da tutte le regioni italiane. Aree tematiche di promozione del territorio, con l’esposizione di prodotti e laboratori con le aziende di Coldiretti, anche all’interno del Mercato Coperto. Inoltre, presentazioni di libri e show cooking grazie alla collaborazione pluriennale con La Feltrinelli.

Nella brochure della manifestazione è stata realizzata una sezione dedicata, contenente l’indicazione anche geolocalizzata, dei ristoranti che sono insigniti della targa Ristorate Tipico Verona che proporranno per il periodo un menù a tema. Tutte le informazioni sul sito www.lepiazzedeisapori.com.