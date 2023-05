Giona Marchi-Giumbolo live al Km Zero di San Michele

«Mi chiamo Giumbolo, giu-Giumbolo, giu-Giumbolo» cantava Giona Marchi negli anni ‘70 nel programma Rai «SuperGulp! Fumetti in TV». La vita di Giorgio «Giona» Marchi sembra la trama di un film in cui i sogni si avverano. E lui la vuole raccontare in musica sabato sera (06-05) al Km Zero in via San Michele 9 dalle 21.30. La storia del protagonista parte dalla Verona Beat degli anni Sessanta, dove la sua incredibile voce si rivela nel ruolo di cantante dei Mercenari, un complesso che si esibiva nei locali più famosi dell’epoca, dal Piper, al dopolavoro Ferrovieri, dalla Lucerna di San Giovanni Lupatoto, all’Arlecchino ed a tutti gli altri. Negli anni Settanta si realizza il sogno di iniziare la carriera milanese come vocalist professionista in studio di registrazione.

La sua voce ha segnato un'epoca. Non era solo quella che cantava la sigla di Giumbolo, il corpulento e simpatico personaggio della serie tv, ma pure la theme song del programma cult di Rai 2. Giona dava la voce anche a Nick Carter, a Ten ed al gigantesco Patsy. Era inoltre la voce di molti spot pubblicitari su «Carosello», da quello di Martini cantato con Ornella Vanoni («Quando il centro del mondo sei tu, quando vuoi qualche cosa di più…»), a quelli della Michelin, Kodak, Klinex, di Coca Cola e Heineken, quando c’erano solo due canali televisivi e la fine di «Carosello» rappresentava per i bambini il limite d’orario per andare a dormire. Il grande vocalist veronese è nato a Casalbergo, frazione di Isola della Scala, ed é esuberante, solare, trascinante e ancora incredibilmente bravo alla tenera età di 75 anni.

La sua vita raccontata in musica l’ha portato a cantare con la Vanoni, a cenare con Celentano, Fausto Leali, Albano, a fare da spalla a Lucio Dalla, e poi sulle navi da crociera come cantante di pianobar e dj nelle discoteche per sopravvivere. Poi, in Inghilterra ad aprire le serate di Stevie Wonder, Ray Charles e Diana Ross e di nuovo sui palchi italiani con la nuova orchestra di Betty Curtis. Raccogliere i frammenti delle sue avventure sonore è un privilegio che spetta sabato sera a chi prenota allo 045 8921048.

Giona Marchi-Giumbolo / foto ufficio stampa Roberto Ceruti