Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 21 al 23 luglio 2023

Ancora un weekend ricco di appuntamenti tutti da scoprire a Verona e in provincia. Di seguito vediamo le migliori iniziative in programma dal 21 al 23 luglio.

L'EVENTO TOP

Sardellata al Chiar di Luna

Il lungolago, il chiaro di luna, le barche al largo, una tradizione secolare che ricorda com’eravamo, che ci racconta una storia che potrebbe essere dimenticata. Una storia che negli anni è stata portata avanti da personaggi illustri, uno su tutti Berto Barbarani, poeta e custode di usi e costumi di un tempo passato. La storia che andrà in scena sul lungolago Regina Adelaide a Garda, dal 22 al 24 luglio, è quella della “Sardellata al Chiar di Luna”, un misto tra una rievocazione storica e una festa in onore delle tradizioni gastronomiche del territorio.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Afroitaliani Summer Festival

AVerona è in programma nel weekend il primo “Afroitaliani Summer Festival”, rassegna ad ingresso libero che si terrà dal 20 al 22 luglio a Villa Buri, a San Michele Extra, promossa dall’associazione culturale Afroveronesi dedicata alle generazioni afroitaliane.

Griglie sull'Adige

Venerdì 21 luglio, alle 18, al Mercato Coperto di Verona: 10 cuochi non professionisti si sfideranno per il titolo di re della grigliata. Griglie sull'Adige è uno spettacolo non solo per chi partecipa: saranno presenti deejay e cantanti. Musica e intrattenimento aggiungeranno quel pizzico di colore che farà diventare Griglie sull'Adige un appuntamento di goduriosa allegria.

Notte Bianca a Bussolengo

Sabato 22 luglio dalle 19 alle 2 a Bussolengo torna la Notte Bianca, con negozi e locali aperti fino a tardi, musica e food truck per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio

Torna il Mercato dell'antiquariato e modernariato a Valeggio sul Mincio il 23 luglio 2023. Il Mercato dell’Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio è nato nel giugno del 1994 e si svolge la quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa 100 gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Pala Family Fest

Giochi, animazione, arti e mestieri al Pala Family Fest, il 23 luglio 2023 al Palaghiaccio di Bosco Chiesanuova. Stand enogastronomici aperti con gnocchi di malga e tante altre specialità per grandi e piccini.

Sagra di Santa Maria Maddalena

Tornano a Trevenzuolo i sapori della cucina tradizionale insieme a tanto divertimento e piacevoli serate estive durante la Sagra di Santa Maria Maddalena, da mercoledì 19 a lunedì 24 luglio, nell’ampio spazio del parco parrocchiale di Trevenzuolo. Ballerini, acrobati, madonnari e musicisti si esibiranno nella sei giorni di festa.

MUSICA

Xavier Rudd

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto con il suo ultimo lavoro discografico e la fortunata tournée della scorsa estate, arriva a Verona uno dei cantautori più genuini ed intensi del panorama folk internazionale: Xavier Rudd. Ospite per la prima volta a “Verona Folk”, il cantautore e polistrumentista australiano torna a suonare dal vivo il prossimo 23 luglio alle ore 21.30 al Teatro Romano, per l’unica data in Veneto e l’ultima tappa europea del suo “Jan Juc Moon Tour 2023”.

Jimmy Sax

Domenica 23 luglio Jimmy Sax sarà sul palco del Castello scaligero di Villafranca di Verona. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato Oro in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti.

Funky Gallo

Il suggestivo Brolo delle Melanie, splendido teatro naturale nel centro di Castelnuovo del Garda, ospiterà sabato 22 luglio, alle 21, Funky Gallo, tribute band di Zucchero. I più grandi successi del bluesman emiliano saranno protagonisti del concerto, ad ingresso libero, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune.

Eusebio Martinelli Gispy Orkestar

Venerdì 21 luglio il palco di Mura Festival si prepara ad accogliere un live energico e pieno di vita in cui la musica è destinata a diventare il collante per una festa davvero indimenticabile. Ospiti della serata, in programma dalle 21.30, Eusebio Martinelli Gispy Orkestar, un progetto musicale nato nel 2010 con la volontà di comunicare in musica la percezione del ballo come respiro dell’universo.

Sangue Blues

Sabato 22 luglio al Mura Festival si terrà il live della band Sangue Blues, una delle ultime vere e proprie rythm' blues band che, nei tanti anni di attività, ha saputo dimostrare di resistere alle mode e ai costumi, continuando a proporre la musica che ama e spaziando dai classici di Wilson Picket, Otis Redding, Ray Charles fino al funky soul di James Brown ed Etta James.

TEATRO

"Bau", Angelo Pintus

Al Villafranca Festival 2023 farà tappa anche il nuovo show di Angelo Pintus. L'appuntamento da non perdere con il suo spettacolo "Bau" è per sabato 22 luglio, alle ore 21.15, nella splendida location del Castello scaligero di Villafranca di Verona.

Aspettando Re Lear

Due date da non perdere per gli appassionati di teatro e arte. Il 20 e il 21 luglio l'attore e regista Alessandro Preziosi sarà in scena al Teatro Romano di Verona con l'opera "Aspettando Re Lear", in un adattamento di Tommaso Mattei, prodotto dallo Stabile del Veneto. A impreziosire l'allestimento ci saranno sul palco alcune opere di Michelangelo Pistoletto, "materiali di scena", come il maestro ama chiamarle.

InCanti Diversi

Cantare le diversità è farne un'opera d'arte: una magica serata nella splendida cornice del Teatro Romano di Verona, tra teatro e musica gospel. Alessandro Anderloni ed i Tribù Gospel Singers si esibiranno in versi e canti a sostegno dei progetti di inclusione dell'associazione Sulle Orme Odv di Soave.

La danza nei musei di Verona

La danza conquista i musei cittadini. Il Lapidario Maffeiano e il Cavalcaselle -Tomba di Giulietta diventano "palcoscenico" per il 75° Festival Shakespeariano. Per un intero weekend, gli spazi espositivi della città coinvolgeranno il pubblico in spettacoli dal vivo.

Teatro nei Cortili

Le compagnie amatoriali tornano in scena a Verona nei cortili per una lunga estate di spettacoli e divertimento. Dal 25 giugno fino al 6 settembre le rappresentazioni si susseguiranno sui palchi allestiti al Chiostro di S. Maria in Organo, Chiostro di S. Eufemia e Cortile Montanari.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Barbie - «Film diretto da Greta Gerwig, è ambientato fantastico mondo di Barbie Land. Vivere qui significa non solo abitare nel luogo perfetto, ma essere anche perfetti, a meno che non tu stia attraversando una profonda crisi esistenziale... oppure tu sia uno dei Ken». Regia: Greta Gerwig.

MOSTRE

100 volte Callas. La Divina e Verona

La mostra "100 volte Callas. La Divina e Verona" conduce lo spettatore in quei primi anni leggendari documentati dalle foto di scena in Arena e soprattutto dai primi ritratti ufficiali dei due anni cruciali per la vita privata di Maria Callas, il 1947 e il 1949. Ad eseguire quei ritratti, due dei quali finora inediti, fu Filippo Tommasoli dell’omonimo studio fotografico e oggi, tre generazioni dopo, la mostra è curata dal nipote che ne porta lo stesso nome. L’esposizione, gratuita e aperta ogni giorno dalle 8.30 alle 20.30, è allestita fino al 30 agosto al piano terra del Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra, nel foyer dell’auditorium con vista sull’Arena e un impianto che ricorda la struttura stessa del teatro.

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Gli Occhi Chiusi

Artericambi è lieta di presentare "Gli Occhi Chiusi" di Agnese Galiotto, pittrice e film-maker. A partire da marzo, Agnese ha iniziato ad affrescare i muri della galleria con i paesaggi onirici della Lessinia. Esplorando questi luoghi, l’artista trova reperti del passato conservati nella roccia. Fossili di pesci preistorici, di quando tutto era sommerso dalle acque. Visitabile fino al 31 luglio 2023.