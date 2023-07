Eusebio Martinelli Gispy Orkestar in concerto al Mura Festival 

Venerdì 21 luglio il palco di Mura Festival si prepara ad accogliere un live energico e pieno di vita in cui la musica è destinata a diventare il collante per una festa davvero indimenticabile. Ospiti della serata, in programma dalle 21.30, Eusebio Martinelli Gispy Orkestar, un progetto musicale nato nel 2010 con la volontà di comunicare in musica la percezione del ballo come respiro dell’universo.

Lo spirito che anima questo gruppo è quello di proporre concerti in cui musicisti e spettatori si uniscano in una grande festa. Ciò accade normalmente nella tradizione della musica balcanica e gitana, che ha profondamente influenzato e caratterizzato la musicalità della band.

Il repertorio è basato sulla discografia originale di Eusebio Martinelli e comprende anche alcune tra le più celebri colonne sonore dei film di Emir Kusturica e Quentin Tarantino. Sul palco la batteria e il contrabbasso slap, il violino gitano, la chitarra flamenco e la pazza tromba di Eusebio daranno vita a un’esplosione di energia senza pari contribuirà a regalare al pubblico del Bastione di San Bernardino una nuova, indimenticabile, serata in musica.

L’appuntamento a ingresso gratuito è dunque per venerdì 21 luglio alle ore 21.30: https://murafestival.it/.

Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar / foto Ufficio Stampa Studioventisette