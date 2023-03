Jimmy Sax con la Symphonic Dance Orchestra live al Castello scaligero di Villafranca di Verona

Jimmy Sax, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, annuncia una nuova data in Italia. Domenica 23 luglio 2023 sarà al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato Oro in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro… svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, virtuoso pianista, direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo, Jimmy Sax cattura il pubblico italiano con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

È disponibile "JIMMY" (etichetta Wonder Music, distribuito da Warner Music), il primo album live orchestrato che racchiude alla perfezione tutte le sfumature, artistiche e umane, di Jimmy Sax, la sintesi perfetta degli aspetti più intimi e personali, da una parte, e dall’altra, quell’energia e positività che lo contraddistinguono da sempre. Francese di origine, Jimmy Sax con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo.

Informazioni e contatti: https://www.eventiverona.it.

Jimmy Sax / Locandina touur 2023