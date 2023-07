Notte Bianca a Bussolengo: shopping sotto le stelle con tanta musica, divertimento e ottimo cibo

Sabato 22 luglio dalle 19 alle 2 a Bussolengo torna la Notte Bianca, con negozi e locali aperti fino a tardi, musica e food truck per trascorrere una serata all’insegna del divertimento. L’evento, organizzato in collaborazione dal Comune e dalla Pro Loco, è stato presentato il 18 luglio nella Sala Rossa della Provincia di Verona.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Come da tradizione della notte bianca, locali e negozi saranno aperti per lo shopping fino a tardi. Il buon cibo sarà protagonista: i migliori Food Truck delizieranno i passanti con secondi piatti, panini e patatine. Immancabile lo stand della Pro Loco in via Borghetto dove i volontari prepareranno ottimi piatti. Non mancherà la buona musica con esibizioni dal vivo e dj set, tra cui la Musica Live “L’ombelico del mondo” in Piazza XXVI Aprile e Paso Doble Latino Americano in Piazza Nuova. Tante iniziative e divertimento anche per i più piccoli con il Ludobus in via de Gasperi, il truccabimbi e i laboratori artistici.

«La Notte Bianca del 22 luglio - afferma il vicesindaco e assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni Massimo Girelli - avrà un bel programma fatto di divertimento e proposte gastronomiche frutto dell’ottima collaborazione con la nostra Pro Loco, grazie alla quale possiamo dare vita a eventi e manifestazioni importanti per il paese come questo. Sarà una bella occasione per dare visibilità alle attività commerciali e mettere in mostra le eccellenze dei nostri ristoranti, bar e negozi. Per questo abbiamo pensato di offrire al pubblico un mix tra divertimento, musica e sport, con tante belle attività da fare insieme. Ringrazio tutte le persone impegnate nell’organizzazione a cominciare dai tantissimi volontari iscritti alla Pro Loco che si danno da fare per garantire la buona riuscita della Notte Bianca. Vi aspettiamo sabato 22 luglio per una bella serata a Bussolengo».

«Anche quest’anno - aggiunge il neo presidente della Pro Loco Massimo Poiesi - torna la Notte Bianca di Bussolengo targata Pro Loco. Le principali vie e piazze del centro del paese saranno chiuse alla viabilità per ospitare molti punti di intrattenimento per grandi e piccini, organizzati prevalentemente dalle nostre attività commerciali: ci saranno sfilate di moda, dj set, musica live e tanti punti enogastronomici. Presenti anche molte associazioni del territorio. E naturalmente non mancherà lo stand della Pro Loco dove i nostri cuochi prepareranno tante ottime stuzzicherie. Non mi resta che invitarvi tutti a Bussolengo il 22 luglio per una bellissima Notte Bianca».

Il programma completo della Notte Bianca è disponibile a questo link.